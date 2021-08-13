Возвращение в школу

Как предусмотрено на данный момент, 1 сентября в школы для контактного обучения вернутся все ученики. Им будет рекомендовано регулярное тестирование, что, по мнению Министерства образования, науки и спорта, поможет обеспечить безопасность в школах, контроль над эпидемиологической ситуацией и недопущение распространения вируса.
Предположительно, ученики благодаря приобретенному иммунитету или регулярному тестированию смогут продолжать контактное обучение даже в сложной эпидемиологической ситуации.
Министерство предлагает в новом учебном году применять дистанционное обучение только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации или необходимости изоляции учеников из-за вспышек заболеваемости COVID-19 в классе. Дошкольное, подготовительное и начальное обучение, обучение абитуриентов останется контактным даже в очень сложной ситуации с пандемией.
На выбор: вакцина или регулярное тестирование
«Согласно намеченным планам, ученики 5–11 классов остаются первыми кандидатами на возвращение к дистанционному обучению, поэтому именно для них особенно актуально приобретение иммунитета посредством вакцинации. Специалисты предупреждают, что дистанционное обучение в последние годы стало причиной как пробелов в образовании, так и нежелательных последствий для психического и эмоционального состояния детей, их социализации», – отметила главный советник администрации Вильнюсского самоуправления Алина Ковалевская.
Вильнюсское городское самоуправление не сомневается в том, что самым надежным способом предотвратить развитие такого сценария является вакцинация.
Литва наряду с другими странами уже разрешила вакцинацию детей в возрасте с 12 лет, на данный момент в Вильнюсе сделали прививки/приобрели иммунитет 33% молодых людей 12–15 лет и 64% в возрасте 16–24 лет.
«Жаль, что не все педагоги показывают школьникам достойный пример, так как в Вильнюсе вакцинировались около 70% из них, — сказала А. Ковалевская. — Однако данную проблему частично помогает решить обязательное тестирование работающих в сфере образования специалистов, а, возможно, примером для своих учителей станут сами дети. Надеюсь, что родители несовершеннолетних учеников прибегнут к данной мере, позволяющей избежать дистанционного обучения, возможной отмены спортивных и творческих занятий, а главное – самой болезни».
По словам заведующей отделом здравоохранения администрации Вильнюсского городского самоуправления Виктории Турауските, факт, свидетельствующий о попадании в последнее время в больницы заболевших COVID-19 детей, посещавших летом дошкольные образовательные учреждения, вызывает опасения, что с началом нового учебного года медицинская помощь потребуется и детям более старшего возраста.
В Литве дети с 12 лет могут пройти вакцинацию вакцинами Pfizer и Moderna, сертифицированными для применения к группе 12–17 лет. Зарегистрировать ребенка на прививку можно на сайте vakcina.vilnius.lt.
Дети также могут пройти вакцинацию в курсирующих по городу «прививочных» автобусах, в которых предлагается вакцина Pfizer.
Информация «ЛК», vilnius.lt