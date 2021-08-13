Возвращение в школу

На выбор: вакцина или регулярное тестирование

«Согласно намеченным планам, ученики 5–11 классов остаются первыми кандидатами на возвращение к дистанционному обучению, поэтому именно для них особенно актуально приобретение иммунитета посредством вакцинации. Специалисты предупреждают, что дистанционное обучение в последние годы стало причиной как пробелов в образовании, так и нежелательных последствий для психического и эмоционального состояния детей, их социализации», – отметила главный советник администрации Вильнюсского самоуправления Алина Ковалевская.

Вильнюсское городское самоуправление не сомневается в том, что самым надежным способом предотвратить развитие такого сценария является вакцинация.

Литва наряду с другими странами уже разрешила вакцинацию детей в возрасте с 12 лет, на данный момент в Вильнюсе сделали прививки/приобрели иммунитет 33% молодых людей 12–15 лет и 64% в возрасте 16–24 лет.

«Жаль, что не все педагоги показывают школьникам достойный пример, так как в Вильнюсе вакцинировались около 70% из них, — сказала А. Ковалевская. — Однако данную проблему частично помогает решить обязательное тестирование работающих в сфере образования специалистов, а, возможно, примером для своих учителей станут сами дети. Надеюсь, что родители несовершеннолетних учеников прибегнут к данной мере, позволяющей избежать дистанционного обучения, возможной отмены спортивных и творческих занятий, а главное – самой болезни».

По словам заведующей отделом здравоохранения администрации Вильнюсского городского самоуправления Виктории Турауските, факт, свидетельствующий о попадании в последнее время в больницы заболевших COVID-19 детей, посещавших летом дошкольные образовательные учреждения, вызывает опасения, что с началом нового учебного года медицинская помощь потребуется и детям более старшего возраста.

В Литве дети с 12 лет могут пройти вакцинацию вакцинами Pfizer и Moderna, сертифицированными для применения к группе 12–17 лет. Зарегистрировать ребенка на прививку можно на сайте vakcina.vilnius.lt.

Дети также могут пройти вакцинацию в курсирующих по городу «прививочных» автобусах, в которых предлагается вакцина Pfizer.

Информация «ЛК», vilnius.lt