Возвращение в школы

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В школы Литвы уже вернулись 63 тыс. учеников начальных классов, сообщило Министерство образования, науки и спорта.

«По предварительным данным, полученным от самоуправлений, в классах обучаются 63 тыс. учеников начальных школ, это на 4 тыс. больше, чем неделю назад. Из них почти 7 тыс. обучаются в школах, где осуществляется возврат через выбор накопительного тестирования», – сообщило министерство.

Без проведения профилактического накопительного тестирования смешанное обучение проводится в 437 школах 45 самоуправлений, их посещают 94% всех учеников начальных классов этих самоуправлений. В этих школах не обязательно все классы приходят в школы, поскольку обучение может осуществляться посменно.

Школы открыты для учеников начальных классов и в 12 из 15 самоуправлений с плохими эпидемиологическими показателями, где контактное обучение разрешено возобновить, если в школе обеспечивается тестирование учеников и школьной общественности накопительным методом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ