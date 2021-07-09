Возвращение

Требование пройти тест не применяется в отношении лиц, переболевших COVID-19 или полностью привитых от этого вируса людей, к членам официальных делегаций, и детям до семи лет.

Бразилия, Индия и ЮАР, которые причислялись к странам, по прибытии из которых принимаются усиленные меры контроля над заболеваниями, отныне причислены к серой зоне, как и все третьи государства.

Согласно обновленному порядку, тест на COVID-19 до поездки должны будут пройти лица, прибывающие из любого государства мира, если они не попадают под предусмотренные исключения. ПЦР-тест должен быть проведен не позднее чем за 72 часа до прибытия в Литву, а антигенный тест – не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Как и прежде, отрицательный результат теста нужно будет показать перевозчику при посадке в самолет, автобус, на паром.

Прибывающим из зеленой зоны не следует изолироваться. Изоляция также не применяется в отношении людей, прибывающих из желтых зон, однако они должны пройти второй тест на 3-5-й день по прибытии в Литву.

Требования к прибывающим из государств красной зоны остаются прежними: обязательный тест до прибытия в Литву и десятидневная изоляция.

Изоляцию можно сократить, пройдя не ранее чем на 7-й день после прибытия ПЦР-тест и при его отрицательном результате. До сих пор тест следовало проводить за счет самого жителя, однако с понедельника его можно будет сделать бесплатно на мобильном пункте. Регистрироваться на тест можно на сайте www.1808.lt или по короткому номеру 1808.

Обновленные правила изоляции предусматривают более строгие требования в отношении определенных категорий работников, которым во время изоляции разрешается прибыть на работу, с понедельника они могут вернуться на работу только после того, как пройдут в Литве ПЦР-тест и получат отрицательный результат.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ