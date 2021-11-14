Вредоносное содержание в интернете

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В третьем квартале Служба регулирования связи (СРС) Литвы получила 222 сообщения на «горячую линию» о незаконном или вредоносном содержании в интернете – на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Интернет-пользователи направляли сообщения об информации, связанной с порнографией, сексуальным использованием детей, насилием или издевательствами, распространением наркотических веществ, а также о незаконном разглашении личной информации, сообщила СРС.

После расследования к дальнейшим действиям прибегли в 64 случаях: пять сообщений о действующих в Литве интернет-сайтах, распространяющих изображения сексуального использования детей и детской порнографии, переданы Департаменту полиции, шесть – по подозрениям в негативном влиянии на несовершеннолетних – Службе инспектора по журналистской этике.

29 сообщений об изображениях с сексуальным использованием детей были переданы членам международной ассоциации «горячих линий» Inhope, 24 – поставщикам интернета различных стран, владельцам сайтов, операторам социальных сетей о незаконном содержании в интернете.

43 полученных СРС сообщения были связаны с издевательствами – в 11 случаях информация подтвердилась.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ