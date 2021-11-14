Зеленые насаждения: правила вырубки

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Вильнюсский муниципальный совет обновил правила защиты зеленых насаждений. Напомним, что по действовавшим ранее правилам без разрешения можно было рубить растущее на участке дерево, если его диаметр не превышал 30 см. Разрешения потребуются для каждого дерева, независимо от его вида.

С 1 ноября изменилась форма разрешения и рассмотрение заявлений на вырубку на строительных площадках. Строители обязаны предоставить подробную информацию об участках, на которых планируют удалять насаждения. С 1 ноября необходимо предоставлять топографическую съемку с планом, отображающим границу участка, здания, подземный паркинг (если такой планируется). В приложение нужно будет включить фотографии деревьев, которые планируется удалить.

Если зеленые насаждения не могут быть сохранены во время строительства, их можно удалить только при условии, что потом застройщики посадят аналогичное количество зелени. Сумма диаметров стволов деревьев, которые необходимо пересаживать, должна соответствовать сумме диаметров удаленных деревьев.

«Не нужно будет подавать новое прошение, если срубаемое дерево является плодовым деревом с диаметром ствола менее 40 сантиметров. Если диаметр плодового дерева превышает 40 сантиметров, необходимо будет обращаться в муниципалитет, но не за разрешением, а за консультацией со специалистами», — сообщил руководитель Департамента городского управления и охраны окружающей среды Гинтаутас Руновичюс.

Подрядчики также должны будут планировать работы по озеленению при подготовке к строительству — после получения разрешения работы должны проводиться в холодный период.

Нарушение правил защиты зелени и насаждений, утвержденных муниципальными советами, влечет предупреждение или штраф от 30 до 140 евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt