Встреча Путина и Байдена состоится 15-16 июня в Женеве -СМИ

Песков в ходе брифинга на вопрос журналиста о списке тем, которые могут обсудить Путин и Байден сообщил что, если встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то они обсудят вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

По словам Пескова, Кремль сделает заявление о возможной встрече Путина и Байдена в ближайшее время.

Президент США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча «семерки» состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора — 14 июня в Брюсселе.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране.