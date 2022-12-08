VVT забрала из суда заявление об остановке забастовки столичных водителей, идут переговоры

Глава VVT Дарюс Алекнавичюс заявил в среду BNS, что после того, как профсоюз lfk обязательство выполнять не менее половины регулярных маршрутов, «не осталось сути иска».

Вильнюсские водители автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом относительно системы оплаты труда. В первые дни больше половины автобусов не выезжали на улицы столицы.

Пока в переговорах нет прогресса, забастовка продолжится в четверг, но обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.

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