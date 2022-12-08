VVT забрала из суда заявление об остановке забастовки столичных водителей, идут переговоры

Муниципального предприятие вильнюсского общественного транспорта Vilniaus viesasis transportas (VVT) отозвал в суде ходатайство о прекращении забастовки столичных водителей после того, как профсоюз обеспечил предоставления половины объема услуг.
«Заявление об отзыве ходатайства о приостановлении забастовки поступило и зарегистрировано в суде. Была принята резолюция о рассмотрении его в порядке письменного процесса, без уведомления сторон о судебном заседании, в связи с чем устное судебное заседание по делу, которое ранее было назначено на 9 часов 30 минут, было отменено», — сообщил BNS председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс.
Глава VVT Дарюс Алекнавичюс заявил в среду BNS, что после того, как профсоюз lfk обязательство выполнять не менее половины регулярных маршрутов, «не осталось сути иска».
Вильнюсские водители автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом относительно системы оплаты труда. В первые дни больше половины автобусов не выезжали на улицы столицы.
Пока в переговорах нет прогресса, забастовка продолжится в четверг, но обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено