Выпускники в Литве смогут отказаться от некоторых экзаменов по выбору

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Абитуриентам будет создана возможность отказаться от экзаменов на выбор, заявила временная заместитель директора Национального агентства образования Аста Раноните.

«Есть предложение и создается возможность для школьников, с учетом того, что они выбирали экзамены еще в 2019 году, в ближайшее время до 18 мая отказаться от экзаменов на аттестат зрелости по выбору, если в них нет потребности с учетом будущего обучения или карьеры», – заявила А. Раноните в пятницу.

Экзаменационную сессию планируется начать 22 июня, а завершить до 21 июля.

Первый этап вступительных экзаменов в высшие школы состоится до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а учебный год в высших учебных заведениях планируется начать еще через две недели.