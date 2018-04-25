Выразили протест

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Реагируя на появившуюся в общественном пространстве информацию о, возможно, незаконном сборе информации по национальному признаку, Союз поляков Литвы распространил заявление, в котором выражается протест против дискриминации и клеветы на национальной основе.

Позицию Союза поляков Литвы поддержал и председатель Комиссии по делам нацменьшинств и религии Вильнюсского городского самоуправления, президент Ассоциации общественных организаций греков Литвы Георгий Мацукатов.

«В последнее время в литовских СМИ разыгралась клеветническая кампания, которую можно назвать антипольской истерией. Приходится сожалеть, что в нее вовлекаются представители самой высокой власти нашей страны. К сожалению, такая деятельность – если иметь в виду цивилизованные принципы сосуществования лиц разных национальностей, утвержденные в национальном и международном праве – просто компрометирует представителей нашей страны и в Литве, и за рубежом», – говорится в сообщении для печати.

«Очевидно, что информация о трудоустройстве двадцати лиц польской национальности в учреждениях, подведомственных Министерству транспорта и связи, не соответствует действительности, однако с грустью приходится признать, что ее обнародовал президент Литовкой Республики Гитанас Науседа. Упомянутая новость довольно широко обсуждается. В конце концов информация Администрации президента Литовской Республики не подтвердилась: из 500 человек, устроенных за последнее время на работу в учреждения, подведомственные Министерству транспорта и связи, организаторам «охоты» удалось найти 12 лиц польской национальности (не 20, как сообщалось). Очевидно, что их устроил не министр, а руководители учреждений», – говорится в сообщении.