Вывозят автохлам

Фото BFL/Кястутис Ванагас

В ноябре со дворов многоквартирных домов муниципалитет вывезет еще 18 бесхозных автомобилей. Вильнюсский муниципалитет призывает водителей автомобилей, которые долгое время стоят во дворах многоквартирных домов и не эксплуатируются, позаботиться об их вывозе.

Муниципалитет информирует, что будет проводиться процедура признания таких автомобилей бесхозными (об одних владельцы не заботятся, а в некоторых случаях не удается выяснить, кому принадлежит машина), автомобили вывезут на охраняемую стоянку и будут стоять там, пока не найдется хозяин или суд не признает их бесхозными.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt