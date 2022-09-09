Выявлена международная преступная группировка

Сотрудники БКП и антитеррористического отряда Aras провели обыски в домах и в автомобилях у задержанных. Во время обысков нашли и изъяли десятки тысяч евро наличными, наркотики и другие запрещенные вещи. В ходе расследования выяснилось, что гражданин Литвы организовал преступную группировку и возглавил ее. Группировка занималась контрабандой наркотиков (кокаина, гашиша, марихуаны) в особо крупных размерах и их продажей в европейских странах (включая Литву), а также занималась отмыванием денег. Полученные деньги инвестировали в недвижимость, в бизнес в Литве и за границей.

Операция в европейских странах

Организованная группировка в Бельгии занималась нелегальным производством табачных изделий и реализовывала их в большом количестве в разных странах Европы. Для контрабанды наркотиков группировка использовала морской, сухопутный и авиатранспорт. Весной 2020 г. в Малаге (Испания) были задержаны граждане Литвы с 210 банками консервированных помидоров, в которых оказался гашиш (всего 207 кг). Несколько человек за это преступление были осуждены в Испании. Весной 2021 г. в Испании был задержан тягач, которым управлял гражданин Литвы. В тягаче находилось 200 кг марихуаны. Водитель был осужден в Испании.

Главари организации были арестованы только сейчас, в Испании были осуждены только исполнители. 11 подозреваемых были задержаны в Бельгии, Франции, Норвегии и Испании. В Бельгии в операции участвовали более 100 сотрудников таможни, полиции и спецсил, проведены десятки обысков. В Бельгии были нейтрализованы две нелегальные фабрики по производству табачных изделий, изъяты 48 млн сигарет и 32 т табака.

Всего в ходе этой международной операции в разных странах ЕС изъяли около 150 млн сигарет Marlboro, Winston, Richmond и Lambert&Butler. Если бы было реализовано такое количество нелегальной продукции в Бельгии, то стране был бы нанесен урон в размере более 76 млн евро. Известно, что нелегально заработанные деньги члены группировки инвестировали и в Литве в бизнес и недвижимость. Лидер группировки (гражданин Литвы) был задержан во Франции.

Членам группировки грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ