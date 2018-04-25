Взрыв в Вильнюсе планировалось осуществить днем, в присутствии людей

„Western Union“ padalinys/ Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Взрывное устройство, оставленное в октябре прошлого года у здания международной компании Western Union, не сработало, но оно могло нанести серьезный ущерб зданию, ранить много людей, заявил глава Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Подозреваемый планировал совершить взрыв днем, когда бы в здании было много людей.

По словам Р. Кишкиса, подозреваемый в покушении на теракт молодой человек 1999 года рождения само произвел взрывное устройство с часовым механизмом, поскольку во время обучения получил определенные знания, а компоненты устройства он приобрел легально.

«Это не было попыткой напугать. Во взрывном устройстве была сделана очень маленькая ошибка, мы вовремя среагировали. С часовым механизмом, да», – сказал BNS глава Бюро криминальной полиции Литвы.

По его словам, обвиняемый планировал детонировать взрывное устройство днем, когда в здании было бы много людей.

Р. Кишкис утверждает, что устройство было заложено 5 октября ночью – как сообщалось, у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика.

Хотя обвиняемый сам причисляет себя к группировке ультраправых экстремистов Feuerkrieg Division, и как подозревается в террористических целях, произвел и хранил взрывные устройства большой мощности, не выявлено его сообщников в Литве.

«Он учился в Вильнюсе, но когда был задержан, учебу уже бросил. Учился там, где можно получить знания о взрывных устройствах. Он радикализировался, поддерживал движения радикальных неонацистских взглядов, интересовался соответствующей литературой, поддерживал соответствующие зарубежные движения, придерживался радикальных взглядов в отношении национальных меньшинств, был против устоявшегося демократического порядка. Он просто хотел обратить внимание на себя, выразить своеобразный протест», – сказал глава криминальной полиции.

«Но общался ли он с лицами из других стран, – факт, что общался, в одиночку такое не придумаешь», – добавил он.

По словам Р. Кишкиса, полиция в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности и прокуратурой, в ходе криминальной разведки выявило это лицо за десять дней. После проведения обыска у подозреваемого было обнаружены и другие взрывные устройства, переделанное огнестрельное оружие, патроны.