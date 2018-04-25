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The Dubrovnik Times пишет, что Хорватия намерена открыть границы для иностранных туристов в конце мая. Но прежде страны ЕС должны разработать общий протокол путешествий.

Как заявил министр туризма Хорватии Гари Каппелли, как будет выглядеть этот протокол, пока неясно. Вероятно, сначала границы откроются для стран, в которых эпидемиологическая ситуация будет по крайней мере не менее благоприятная, чем в самой Хорватии. Эти страны — Австрия, Чехия и Германия. Туристы смогут перемещаться воздушным или сухопутным путем при наличии обязательных медсправок об отсутствии коронавируса.

План по возобновлению турпоездок Хорватия представит в мае, согласно ему, туризм будет контролируемым — гости смогут перемещаться по строго назначенному маршруту, который будет предусматривать как можно меньше контактов с другими людьми.