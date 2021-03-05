Хотя бы одну прививку от COVID-19 получили 30,5% жителей Литвы старше 80 лет

Среди городов, где меньший процент привитых выделяются Шальчининкай, здесь привились всего 3,4% населения, и Висагинас с 4% вакцинированных.

В крупных городах процесс вакцинации схож: больше всего жителей, почти 8% привито в Алитусе, меньше всего – 6% – в Клайпеде.

На этой неделе за сутки в среднем в Литве прививали по 7,4-9,4 тыс. человек ежедневно. В выходные дни прививают по несколько сотен человек.

Среди получивших первую дозу на этой неделе больше всего было жителей в возрасте 70-79 лет: за выходные и четыре рабочих дня их было привито более 17,7 тыс. Жителей старше 80 лет за этот же период привито более 12,8 тыс.

На данный момент Литва получила 328 тыс. 235 вакцин, все это количество распределено между центрами вакцинации, использовано 280 тыс. 565 доз.

Согласно правительственному плану, за март двумя дозами вакцины должны быть привиты жители старше 80 лет и большинство жителей в возрасте 75-80 лет, начинается и вакцинация людей старше 65-ти лет. Массовая вакцинация населения должна начаться в мае.