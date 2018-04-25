default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Подробнее...
default image
Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

Подробнее...
default image
Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Подробнее...
default image
Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика "Острова науки"

Подробнее...
default image
"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

Подробнее...
default image
Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

Подробнее...
default image
Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Подробнее...
default image
Жителям Чехии напомнили о необходимости срочно чипировать собак

Подробнее...
default image
Šiauliu bankas оштрафован на 0,88 млн евро

Подробнее...
default image
Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

  • Фото BFL/Ирмантас Гялунас

По словам советника президента Литвы, при изменении модели обслуживания терминала Клайпедского СПГ не были приняты во внимание перспективы крупнейшего его потребителя и одного из основных операторов терминала — йонавского производителя удобрений Achema.

По мнению главы группы советников по вопросам окружающей среды и инфраструктуры,  эксперта по энергетике Ярослава Неверовича, долгосрочная стратегия обслуживания терминала СПГ была основана на предположении, что обстоятельства не изменятся и что Achema по-прежнему будет использовать газ в тех же объёмах, что и сегодня. Однако, если обстоятельства изменятся, говорит он, уплачиваемые Achema текущие эксплуатационные расходы по содержанию терминала должны будут оплачивать другие пользователи.

«Основной вопрос, который, возможно, недостаточно обсуждался, — это проблема Achema, основного потребителя газа в Литве», — заявил Я.Неверович во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, оператор терминала Klaipedos nafta занял 134 млн евро у Северного инвестиционного банка (NIB), и при перераспределении эксплуатационных расходов предполагалось, что микро- и макроэкономические условия у бизнеса до 2044 года будут достаточно хорошими.

реклама

«Но что, если эта стратегия и обстоятельства изменятся? Тогда 50% всех этих расходов должны будут нести все потребители, поскольку в Литве не останется того газа, который прибывает в Литву для потребления и тех, кто его оплачивает», — вопрошает Неверович.

«На эти вопросы нужно ответить. Является ли эта модель устойчивой, правильна ли она или имеется, возможно, лучшая альтернатива», — добавил он.

25-летний кредит NIB  с 1 января снизит затраты на обслуживание Клайпедского терминала СПГ и значительно сократит стоимость газа для потребителей.

Ранее сообщалось, что плата за терминал СПГ для всех потребителей газа в стране с января снизится примерно на 40%, т.е. почти на 27 млн евро —  от примерно 62 млн до 36 млн евро. Achema, которая импортирует около половины газа, ввозимого через терминал СПГ в этом году, до сих пор  за техническое обслуживание платила около 20 млн евро в год.

Входящий в  Achemos grupe завод Achema, который владеет 10% акций Klaipedos nafta, подаёт в суд на практически все решения, связанные с техническим обслуживанием терминала СПГ. Лида Лубене, основной акционер группы, объяснила в июле этого года, что Министерство энергетики, крупнейший акционер компании, угрожает повысить плату за терминал, а это уже грозит Achema банкротством.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600