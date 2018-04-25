Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

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По словам советника президента Литвы, при изменении модели обслуживания терминала Клайпедского СПГ не были приняты во внимание перспективы крупнейшего его потребителя и одного из основных операторов терминала — йонавского производителя удобрений Achema.

По мнению главы группы советников по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, эксперта по энергетике Ярослава Неверовича, долгосрочная стратегия обслуживания терминала СПГ была основана на предположении, что обстоятельства не изменятся и что Achema по-прежнему будет использовать газ в тех же объёмах, что и сегодня. Однако, если обстоятельства изменятся, говорит он, уплачиваемые Achema текущие эксплуатационные расходы по содержанию терминала должны будут оплачивать другие пользователи.

«Основной вопрос, который, возможно, недостаточно обсуждался, — это проблема Achema, основного потребителя газа в Литве», — заявил Я.Неверович во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, оператор терминала Klaipedos nafta занял 134 млн евро у Северного инвестиционного банка (NIB), и при перераспределении эксплуатационных расходов предполагалось, что микро- и макроэкономические условия у бизнеса до 2044 года будут достаточно хорошими.