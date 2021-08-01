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В одном летнем детском лагере в Алитусском районе неожиданно начались роды у 13-летней девочки, сообщает портал dzūkijosveidas.lt.

О беременности подростка не знали ни организаторы лагеря, ни родители. Роды начались в ночь с 13 на 14 июля, девочку увезли в Алитусскую больницу, где она родила младенца. Два года назад в Литве ребенка родила 12-летняя девочка. Ежегодно в Литве рожают примерно 300 несовершеннолетних. Это 1% от общего числа рожениц. Самая молодая роженица в Литве была зарегистрирована в 1995 году. Девочке было 11 лет и 5 месяцев.

Информация литовских СМИ