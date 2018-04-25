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TOP,Новости,Политика

За год «аграрии» потеряли почти треть избирателей

  • Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

 В последний месяц рейтинги литовских партий не испытали больших перемен, однако за год почти на треть сократилось количество избирателей правящих «аграриев», свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.  

«За месяц положение «аграриев» почти не изменилось, но за год их рейтинг значительно упал. Они утратили около трети голосов», – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По данным опроса, в январе за Литовский союз «крестьян и зеленых» («аграриев») в январе готовы были голосовать 11,3% участников опроса, в декабре таких было 11,9%. Между тем, в январе прошлого года поддержку им выражали 15,7% опрошенных. 

«Сейчас за счет «аграриев» у других партий есть шансы повысить рейтинги», – утверждает В. Гайдис.

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Самой популярной партией является Союз отечества — Литовских христианских демократов (консерваторы), им в январе  симпатизировали 16,5% респондентов, в декабре таких было – 16,9%.

«Год назад у них почти столько и было. Очевидно, что это естественный потолок, или что-то на это похожее», – считает социолог.

Третье место в рейтинге партий досталось другой оппозиционной политической силе – Литовской социал-демократической партии. За нее намерены голосовать 8,9% опрошенных (в декабре – 9,2%).

По словам В. Гайдиса, у этой партии отмечается постепенный рост сторонников. В январе прошлого года за нее собирались голосовать 6%.

Не сниженный пятипроцентный заградительный барьер на выборах в сейме преодолела бы и Партия труда, она бы получила 6% (8,3%) голосов.

В. Гайдис обратил внимание на то, что с приближением парламентских выборов все больше людей, которые не знают, за кого голосовать. 

В январе 25,3% ответили, что не знают, за какую партию проголосовали бы, в декабре таких респондентов было 20,8%, еще 13,5% вообще не намерены голосовать. В декабре таких было 11%.

«С приближением выборов число таких людей растет, они определяются только за месяц или неделю до голосования», – сказал В. Гайдис.

Опрос проводился компанией Vilmorus с 10 по 18 января, в нем приняли участие 1022 респондента.

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