За год «аграрии» потеряли почти треть избирателей

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

В последний месяц рейтинги литовских партий не испытали больших перемен, однако за год почти на треть сократилось количество избирателей правящих «аграриев», свидетельствуют результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

«За месяц положение «аграриев» почти не изменилось, но за год их рейтинг значительно упал. Они утратили около трети голосов», – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

По данным опроса, в январе за Литовский союз «крестьян и зеленых» («аграриев») в январе готовы были голосовать 11,3% участников опроса, в декабре таких было 11,9%. Между тем, в январе прошлого года поддержку им выражали 15,7% опрошенных.

«Сейчас за счет «аграриев» у других партий есть шансы повысить рейтинги», – утверждает В. Гайдис.