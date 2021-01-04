За год население Вильнюса увеличилось ещё на 10 тысяч

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Вильнюс продолжает расти и сохраняет в странах Балтии позиции одной из столиц с наиболее быстро увеличивающимся населением.

В течение 2020 года место жительства в городе декларировало 10 тысяч новых виленчан. Если сравнивать с предыдущими периодами, то в последние несколько лет подряд место жительства в столице декларировали по 8 000 новых жителей.

«У этой тенденции есть вполне определённые причины, и мы ежегодно стараемся сделать их ещё более вескими. Не сомневаюсь, что тенденция роста сохранится ещё надолго», – уверен мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Декларированное место жительства – это намного больше, чем просто формальность, это ещё и честный обмен, способствующий процветанию: за счёт налога на доходы физических лиц город благоустраивается и развивается, появляются новые пешеходные и велосипедные дорожки, открываются новые спортивные площадки и скверы, строятся детские сады и школы. Ведь каждый прописавшийся здесь новый житель вносит свой вклад в красоту и повышение уровня удобства города для жизни и работы, что позволяет всем виленчанам пользоваться всеми преимуществами проживания в столице.

Пандемия и карантин ещё ярче показали, почему так важно декларировать место жительства именно в Вильнюсе. Например, могут возникнуть трудности при обращении относительно услуг здравоохранения, а после введения ограничения передвижения между городами, фактически проживающие и работающие в столице, но не декларировавшие этого лица, оказываются в различных сложных ситуациях. А ведь в настоящее время, как никогда важно, чтобы необходимые услуги люди могли получить максимально быстро.Количество заказываемых справок выросло в 10 раз

После предупреждения об ограничениях передвижения между самоуправлениями, почти в 10 раз выросло число заказываемых справок о декларированном месте жительства: если прежде администрация Вильнюсского самоуправления получала около 40 заявлений в день, то в предпраздничные дни их количество возросло до 400. Предполагается, что часть заявлений может быть связана с поездками в другие города в праздничные дни, с поиском способа выехать из города, а потом вернуться назад.

От декларированного места жительства зависит значительная часть предоставляемых городом услуг, так что в будущем могут возникнуть серьёзные затруднения. Вследствие изменения декларированного места жительства есть вероятность утратить место в очереди в детский сад, так как после повторного декларирования житель Вильнюса может оказаться в очереди дальше, чем был до сих пор. Другой пример – регистрация в школы. При смене декларированного места жительства можно лишиться критерия первенства, так как таковой применяется, если срок с момента декларирования места жительства на территории, относящейся к школе, составляет два года или более.

Также важно знать, что если лицо получает социальные пособия, в случае его переселения в другое самоуправление, их выплата самоуправлением прежнего проживания прекращается. Таким образом можно лишиться права на получение в Вильнюсе компенсации за отопление квартиры, социального пособия, бесплатного питания ребёнку, пособия на детей, целевого пособия. В другом самоуправлении выплата упомянутых пособий начнётся только с месяца, следующего за месяцем изменения места жительства.

Количество рождений и браков остаётся достаточно стабильным

Несмотря на сложный, отмеченный пандемией год, количество рождений и браков в столице изменилось не слишком сильно: брак зарегистрировало 4787 пар, на свет появилось 9778 детей. По сравнению с 2019 годом, количество заключённых браков снизилось всего на 20%, а количество родившихся младенцев – на 12%.

Вильнюсское городское самоуправление предлагает декларировать место жительства дистанционно, воспользовавшись электронными услугами, предоставляемыми на веб-сайте www.vilnius.lt/deklaravimas

Vilnius.lt