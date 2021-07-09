За границу – с животными

Попытки незаконного ввоза домашних животных из Сербии были зафиксированы и в Литве, и официальные лица также отметили попытки незаконного ввоза партий домашних животных для продажи из России без необходимых документов. Для предотвращения нарушений на пограничных контрольных постах приняты дополнительные меры.

Специалисты VMVT напомнили, что граждане третьих стран, въезжающие в ЕС с целью продажи животных, должны иметь необходимые документы, в том числе Единый медицинский документ для въезда, который удостоверяет, что животные, ввозимые в ЕС, прошли пограничный ветеринарный контроль и соответствуют требованиям.

Глава VMVT Мантас Сташкявичюс отметил, что разница между хорошими и плохими заводчиками в том, что последние содержат животных в неподходящих условиях и наносят непоправимый вред их здоровью.

«Кроме того, есть риск потратить в будущем гораздо больше денег на лечение болезней животных. Совсем недавно, когда гражданин Сербии зарегистрировал в Литве домашнего питомца из Сербии, выяснилось, что он приехал с поддельной датой рождения и без тестов на бешенство. Европейская комиссия также сообщила нам о других случаях злоупотреблений и, возможно, незаконной торговле щенками из Сербии», – добавил он.

По словам М.Сташкявичюса, также была получена информация из Катара о том, что были представлены поддельные протоколы тестирования на антитела к бешенству, якобы выпущенные в Литве.

По словам директора VMVT, те, кто перевозит животных с неправильно заполненными или поддельными документами, подлежат административным санкциям, а домашние животные могут быть возвращены в страны их происхождения, задержаны или даже конфискованы. Домашние животные, не отвечающие требованиям ветеринарии, в исключительных случаях могут быть убиты, такая практика применяется, например, в Норвегии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ