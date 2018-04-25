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За неделю на дорогах Литвы погиб 1 человек

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

За неделю (с 28 февраля по 5 марта) на дорогах Литвы, по предварительным данным, произошло 38 ДТП, в которых пострадали люди, сообщает Дорожная полиция Литвы. 

Всего были ранены 47 человек, среди них 6 несовершеннолетних (3 пешехода, 2 пассажира, 1 водитель).

Один человек, водитель легкового автомобиля, после аварии скончался в больнице.

Нетрезвые водители участвовали в 3 ДТП, в которых были ранены 3 человека (2 пассажира, 1 нетрезвый водитель).

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Основной причиной ДТП за неделю стало несоблюдение обязательств водителей перед пешеходами – 29% всех аварий.

Всего в этом году на дорогах страны погибли 25 человек. Нетрезвые водители стали виновниками 32 аварий (6% всех ДТП, в которых пострадали люди), в результате 1 человек погиб, 38 были ранены.

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