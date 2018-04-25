За неделю на дорогах Литвы погиб 1 человек

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

За неделю (с 28 февраля по 5 марта) на дорогах Литвы, по предварительным данным, произошло 38 ДТП, в которых пострадали люди, сообщает Дорожная полиция Литвы.

Всего были ранены 47 человек, среди них 6 несовершеннолетних (3 пешехода, 2 пассажира, 1 водитель).

Один человек, водитель легкового автомобиля, после аварии скончался в больнице.

Нетрезвые водители участвовали в 3 ДТП, в которых были ранены 3 человека (2 пассажира, 1 нетрезвый водитель).