За прошедшие сутки установлено 3799 новых случаев коронавируса

Nuotrauka pixabay.com

В четверг Департамент статистики сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено 3799 новых случаев коронавируса,что является самым высоким показателем за сутки.

Накануне было зарегистрировано 43 случая смерти от коронавируса: один в возрастной группе 30-39 лет, четыре в возрастной группе 50-59 лет и оставшиеся были среди пожилых людей.

За прошедшие сутки 4572 человека вылечились от COVID-19, а общее количество людей, болеющих коронавирусом, составляет 61 тыс. 553 человека.

С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 123 тыс 889. От коронавируса скончались 1186 человек, а число инфицированных коронавирусом людей, умерших от других причин, составляет 591 человек.

За прошедшие сутки исследовано 13 тыс. 913 проб на подозрение на коронавирус, всего исследовано с начала пандемии 1 млн. 559 тыс. 23.

Информация ЛК по сообщению BNS