За сутки не фиксировалось попыток нелегально пересечь границу Литвы с Беларусью – СОГГЛ

Spaudos konferencija prie Lietuvos ir Baltarusijos pasienio

В среду пограничники не фиксировали попыток нелегально попасть в Литву с территории Беларуси, информировала в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Один иностранец был впущен по гуманитарным причинам, он является гражданином Беларуси.

Пограничникам не пришлось использовать табельное оружие, охрана границы ведется в усиленном режиме.

В понедельник и воскресенье, а также в минувшую среду пограничники не фиксировали попыток нелегальных мигрантов попасть в Литву в незаконных для пересечения границы местах. В субботу не были впущены 17 нелегалов, в пятницу – 9, в минувший четверг – 11.

По сообщению СОГГЛ, в среду поздно вечером у Друскининкского самоуправления Литвы, на белорусской стороне были выпущены две сигнальные ракеты. С утра до обеда в южной части Литвы, с направления белорусского полигона в Гоже были слышны артиллерийские выстрелы.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 301 мигрант. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

По сообщению СОГГЛ, Латвийские и польские пограничники продолжают ежесуточно фиксировать десятки нелегальных попыток пересечь границу с Беларусью.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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