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Происшествия

Задержаны «медвежатники»

Фото www.pixabay.com

Паневежская полиция задержала четырех воров сейфов из Македонии и Албании. Правоохранительные органы сообщают, что с прошлого года из различных регионов Литвы были получены сообщения о вторжениях в магазины, предприятия, учреждения, откуда были похищены сейфы или вещи из них. 

Были задержаны трое македонцев и один гражданин Албании в возрасте от 40 до 48 лет. Есть подозрения, что иностранцы жили в съемной квартире, пользовались несколькими транспортными средствами. В начале октября суд постановил заключить их под стражу.

Утром 21 сентября в Пасвалисе было зафиксировано три кражи. Во всех случаях произошли взломы и кражи сейфов и наличных. Подозреваемых также не остановил тот факт, что объекты были оснащены охранной сигнализацией.

26 сентября в Паневежисе после разрушения стены из магазина строительных товаров тоже пропал сейф.

Четыре дня спустя в Паневежском районе, в деревне Людине была предпринята аналогичная попытка обокрасть еще два предприятия.

Предполагается, что группа задержанных иностранных граждан, возможно, совершила больше краж по всей Литве.

Досудебное следствие проводится Паневежской полицией.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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