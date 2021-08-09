Заграждения на границе должны быть возведены менее, чем за два года – Г. Науседа

Физический барьер на границе с Беларусью должен быть возведен не за два года, а быстрее, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Я считаю, что срок в два года очевидно является слишком долгим: мы должны возвести стену раньше, не жалеть для этого ресурсов», — заявил в понедельник журналистам президент.
«Сегодня это не вопрос цены, не вопрос ограниченных ресурсов, сегодня это государственный приоритет номер один, и мы должны этот приоритет реализовать не за два года, а значительно быстрее», — подчеркнул он.
Глава страны также отметил, что стремиться к более короткому сроку позволяет то, что в настоящее время Литва уже решила, какой физический барьер нужен, а во вторник должны быть приняты необходимые правовые документы.
Президент также считает, что «достаточно успешно решаются» вопросы логистики и поставки материалом.
«В первую очередь, конечно, нужно начать с 98-километрового участка, который особо чувствителен, особо уязвим, и я верю, что общими усилиями мы это и сделаем», — добавил Г. Науседа.
Во вторник Сейму будет представлен проект Закона о возведении физического барьера на территории Литвы у внешней границы Евросоюза с Беларусью.
Согласно проекту, физический барьер должен быть оборудован не позднее 2022 года.
Заграждение на границе с Беларусью будет состоять из двух частей — преграда из колючей проволоки «концертина» и установленный забор из металлической сетки.
Для того, чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов в Литву правительство планирует проложить на границе с Беларусью более 500 км такого забора. Рядом с ним еще будет смонтирована пирамида из колючей проволоки «концертины».
По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.
Протяженность границы Литвы с Беларусью — 670 км.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.