Заключат ли Франция и Австралия торговую сделку?

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Официальные лица Франции и Австралии заявили в понедельник, что гнев Франции по поводу отмены контракта на подводные лодки не приведет к срыву переговоров по соглашению о свободной торговле между Австралией и Европейским Союзом.

Днём ранее Франция отозвала своих послов из США и Австралии после того, как на прошлой неделе президент Джо Байден объявил о новом альянсе, включающем Австралию и Великобританию, который предоставит Австралии флот из по меньшей мере восьми атомных подводных лодок.

Эта сделка привела к срыву контракта, который ранее был заключен между французской государственной компанией Naval Group и Австралией на сумму 66 миллиардов долларов. Предполагалось, что в результате этой сделки Австралия получит 12 подводных лодок.