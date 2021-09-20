Заключат ли Франция и Австралия торговую сделку?

Официальные лица Франции и Австралии заявили в понедельник, что гнев Франции по поводу отмены контракта на подводные лодки не приведет к срыву переговоров по соглашению о свободной торговле между Австралией и Европейским Союзом.
Днём ранее Франция отозвала своих послов из США и Австралии после того, как на прошлой неделе президент Джо Байден объявил о новом альянсе, включающем Австралию и Великобританию, который предоставит Австралии флот из по меньшей мере восьми атомных подводных лодок.
Эта сделка привела к срыву контракта, который ранее был заключен между французской государственной компанией Naval Group и Австралией на сумму 66 миллиардов долларов. Предполагалось, что в результате этой сделки Австралия получит 12 подводных лодок.
Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тибо опроверг сообщения СМИ о том, что Франция лоббирует Евросоюз не подписывать торговую сделку с Австралией, переговоры по которой ведутся с 2018 года. «На данном этапе переговоры продолжаются, и у Австралии есть большой интерес в заключении соглашения о свободной торговле с ЕС», — сказал Жан-Пьер Тибо австралийской радиовещательной корпорации из Парижа. «Такая сделка может принести Австралии огромные выгоды», — добавил посол Франции.024.by