Замедляется рост доходов населения

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С объявлением карантина в Литве замедлился рост доходов населения, а количество зарабатывающих меньше минимальной месячной заработной платы (ММЗ), вернулось на уровень 2017 года, сообщил Фонд социального страхования Литвы (Содры).

По словам ее главы, с начала карантина в Литве уволено на 14,5 тыс. работников больше, чем принято на работу, сообщает BNS.

Глава Содры Юлита Варанаускене заявила, что в марте заметно замедлился рост доходов населения. Если еще в январе и феврале годовой рост доходов был 11,5-12%, то в марте он снизился до 5,9%.

Кроме того, Фонд соцстрахования информировал, что увеличилось число людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (ММЗ), – их количество выросло до 15%, вернувшись таким образом к уровню 2017 года. По словам Ю. Варанаускене, больше всего увольнений в сферах, затронутых коронавирусом, – общепита, туризма, а также в торговле промтоварами.

Также Ю. Варанаускене рассказала, что кризис оказывает влияние на бюджет Содры – каждый день карантина обходится фонду в 2 млн евро. Ожидается, что в апреле Содра соберет около 45 млн евро, что приблизительно на 20% ниже запланированного. У Фонда соцстрахования накоплен резерв в размере 0,5 млрд евро.

Между тем с ослаблением условий карантина оживился рынок труда. Увеличилось количество объявлений в сфере торговли, продаж, производства, обслуживания клиентов.