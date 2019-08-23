Зарубежные литовцы на выборах в сейм смогут получить свой округ

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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Во вторник сейм Литвы создал условия для учреждения отдельного одномандатного избирательного округа для голосующих за рубежом граждан Литвы.

Во вторник в парламенте соответствующая поправка к Закону о выборах в сейм была принята 88 голосами «за» при четырех голосах «против» и 14-и воздержавшихся. Поправка вступит в силу после ее подписания президентом.

В ней предусмотрено, что в тех случаях, когда число голосующих на новых выборах в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом избирателей превышает 0,9 среднего числа избирателей во всех одномандатных избирательных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.

В этом случае все проживающие в других государствах граждане Литвы будут внесены в список избирателей этого одномандатного округа.

Условия для создания такого округа сейм утвердил по просьбе Всемирной литовской общины.

Как считают инициаторы этого предложения, глава «аграриев» Рамунас Карбаускис и его коллега по фракции Агне Ширинскене, создание округа будет поощрять активность проживающих за рубежом граждан Литвы, вовлекать их в политическую жизнь Литвы, улучшит их представительство, так как они смогут выбирать в отдельном одномандатном округе представляющего их члена сейма.

Сейчас голосующие за рубежом граждане Литвы включены в списки избирателей Науяместисского одномандатного избирательного округа и не имеют отдельного одномандатного округа на выборах в сейм.

Активность проживающих за рубежом литовцев особенно возросла на майских выборах президента. В первом туре, когда проводилось голосование и на референдуме по вопросу о двойном гражданстве, за рубежом проголосовало 52 тыс. 812 избирателей, во втором туре – 44 тыс. 142 избирателя. На выборах в сейм в 2016 году за рубежом проголосовало 16 тыс. 411 избирателей.

Во время парламентских выборов 2016 года в самых маленьких округах было более 32 тыс. избирателей, в самых крупных – 38 тыс. В Науяместиском избирательном округе, где голосовали и зарубежные литовцы, в списках значилось более 41 тыс. избирателей.

Прежние попытки создать специальный округ для зарубежных литовцев в сейме успеха не имели.

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