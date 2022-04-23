Заявление Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

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В связи с публикациями в СМИ о якобы изменении моей позиции, изложенной в обращении от 17 марта сего года, я, Иннокентий, митрополит Виленский и Литовский, считаю необходимым сообщить следующее:

Моя позиция, выраженная в вышеупомянутом обращении, была, есть и будет неизменной, ибо она принципиальна и не зависит от каких-либо внутренних или внешних обстоятельств.

Абсурдны всякого рода измышления о роли Православной Церкви в Литве в качестве орудия других государств. Так могут рассуждать те, кто не знают того, что большинство прихожан православных приходов — это люди среднего и старшего возраста, преимущественно женщины и пенсионеры. Утверждение о том, что священники Православной Церкви в Литве поддерживают войну и оправдывают агрессию являются злонамеренными и не соответствуют действительности.

Православные Литвы были и остаются верными гражданами Литовского государства, преданными духу его свободы и независимости, соблюдению буквы закона. Православные верующие неизменно стремятся вносить свой вклад в развитие благословенной страны Литовской и искренне молятся о ее народе, властях и воинстве, а сегодня еще и о многострадальном народе Украины.

Наконец пришло время открыто сказать о том, от чего мы пока воздерживались. В недрах Православной Церкви в Литве сформировалась группа священнослужителей, которые уже давно вынашивали планы перехода в Константинопольский Патриархат.

Все делалось в тайне, но заговорили они об этом открыто теперь, в связи с трагическими событиями на Украине.

Кто же эти священники? Их имена известны. Они представляются героями, мучениками и страдальцами, но на самом деле перед нами обыкновенные раскольники, тяжко согрешающие пред Богом и Церковью.

Они сами встали на путь раскола, а теперь несут соблазн другим священникам и мирянам.

Для меня это еще и глубоко личная сердечная боль. Двоих из них я рукоположил в сан пресвитера, тепло, по-отечески к ним относился. В ответ — удар ножом в спину. Мне больно, но я искренне молюсь о спасении их душ. Они не ведают, что творят, прикрывая свои раскольнические действия благими намерениями, антивоенной риторикой и патриотическими лозунгами.

Но неужели не понятно тем, кто их поддерживает, что раскол несет в себе угрозу для общества и государства?

Неужели кто-то заинтересован в разжигании религиозной и межнациональной вражды? Нам всем стоит серьезно задуматься над этим.

18.04.2022