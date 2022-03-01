Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев

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Президент Украины Владимир Зеленский вводит временный безвиз для иностроанцев, которые в добровольном порядке желают оборонять Украину от российской армии. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В Указе говорится, что временное послабление визовых правил для иностранных добровольцев намереных служить в Интернациональном легионе обороны Украины начнет действовать с первого марта.

В документе также уточняется, что данное правило не будет касаться граждан страны-агрессора.

Указ вступил в силу с момента публикации.