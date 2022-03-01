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Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев

Фото: Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский вводит временный безвиз для иностроанцев, которые в добровольном порядке желают оборонять Украину от российской армии. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. 

В Указе говорится, что временное послабление визовых правил для иностранных добровольцев намереных служить в Интернациональном легионе обороны Украины начнет действовать с первого марта. 

В документе также уточняется, что данное правило не будет касаться граждан страны-агрессора. 

Указ вступил в силу с момента публикации.

korrespondent.net

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