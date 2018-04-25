«Жальгирис» призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В связи с тревожной ситуацией — распространением в Италии коронавируса, каунасский баскетбольный клуб «Жальгирис» призвал болельщиков миланской команды AX Armani не ехать на предстоящий в пятницу матч Евролиги.

«С учётом того, что сегодня была объявлена экстремальная ситуация на уровне государства, и с целью предотвращения вероятного распространения вируса зарубежных болельщиков из Италии просят не ехать на упомянутый матч, который состоится на арене «Жальгирис», – сообщил в среду клуб.

Как отмечает «Жальгирис», просьба прежде всего была направлена болельщикам, которые хотели приобрести билеты через клуб AX Armani.

Не ехать на матч также призывают тех, кто в последнее время был в Китае или регионах Северной Италии.