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«Жальгирис» призывает болельщиков миланского клуба не ехать на матч

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

В связи с тревожной ситуацией — распространением в Италии коронавируса, каунасский баскетбольный клуб «Жальгирис» призвал болельщиков миланской команды AX Armani не ехать на предстоящий в пятницу матч Евролиги.

«С учётом того, что сегодня была объявлена экстремальная ситуация на уровне государства, и с целью предотвращения вероятного распространения вируса зарубежных болельщиков из Италии просят не ехать на упомянутый матч, который состоится на арене  «Жальгирис», – сообщил в среду клуб.

Как отмечает «Жальгирис», просьба прежде всего была направлена болельщикам, которые хотели приобрести билеты через клуб AX Armani.

Не ехать на матч также призывают тех, кто в последнее время был в Китае или регионах Северной Италии.

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Клуб «Жальгирис» предупредил, что оставляет за собой право не пускать болельщиков на арену, если возникнут сомнения относительно состояния здоровья посетителей или относительно безопасности.

Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило экстремальную ситуацию. По словам представителей кабмина, это позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией и издавать обязательные к исполнению распоряжения.

В Литве пока не установлен ни один случай коронавируса.

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Виктор

А нужен ли матч в такой ситуации?

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2020-02-26 18:49
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