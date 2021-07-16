Жертвы пожаров

Фото pagd.lrv.lt

Число жителей Литвы, погибших в результате пожаров, увеличилось, хотя самих пожаров зафиксировано меньше всего за последние восемнадцать лет. Об этом свидетельствуют данные за первую половину этого года, представленные пожарными-спасателями.

В январе-июне 2021 года в результате пожаров в Литве погибли 55 человек. За аналогичный период прошлого года огонь унес 52 жизни, сообщает BNS.

В первом полугодии нынешнего года в Литве вспыхнуло 4,7 тыс. пожаров – это наименьший показатель за последние 18 лет. В первом полугодии 2020 года пожарные выезжали на тушение почти 5,2 тыс. пожаров.

Средний возраст людей, погибших в результате пожаров в этом году, – 61 год.

«Мы создали обобщенный портрет жертвы пожара – чаще всего погибает мужчина старшего возраста, житель села или маленького городка, имеющий вредные привычки – употребление алкоголя, курение», — рассказал агентству BNS начальник отдела организации государственного противопожарного надзора Департамента противопожарной защиты и спасения Ауримас Гуджяускас.

«Другие погибшие – это те, кому трудно позаботиться о себе в силу возраста и состояния здоровья, кто медленнее ориентируется», — добавил он.

Пожарные и сами устанавливают детекторы дыма в домах, где живут люди старшего возраста.

Кстати, у 96 процентов людей, погибших при пожаре в своем доме, в прошлом году таких детекторов не было.

В первом полугодии этого года четверть погибших при пожарах проживала в городах, остальные – в поселках и деревнях.

«Чаще всего такие смерти связаны с образом жизни: жертвы часто находились в состоянии алкогольного опьянения, курили в постели. Нередко это происходило после того, как они получили пособие», — говорит А. Гуджяускас.

Из 55 человек, погибших в первом полугодии, личность пятерых не установлена. Иногда на опознание погибших требуется время, потому что среди них оказываются бездомные, которых не хватились родственники.

Тринадцать жителей погибли из-за нарушений и сбоев в установке и эксплуатации печей, каминов и дымоходов, а также из-за неосторожного курения, восемь из-за неосторожного обращения с огнем при пожаре, три из-за неисправностей электрооборудования, бытовой техники. Два человека погибли в результате поджога, один из-за самовозгорания материалов, взрыва и отказа газа, керосина, бензинового оборудования и приборов. Причины смерти еще десяти человек выясняются.

Только за минувшие выходные пожарно-спасательные службы страны потушили 90 пожаров и провели 109 спасательных операций. Так, в пятницу в 9.39 было получено сообщение, что в Шяуляйском районе, в сянюнии Куршенай, открытым пламенем горит деревянный жилой дом. Во время пожара сгорела крыша, обгорела внутренняя часть.

В пятницу в 7.45 было получено сообщение о том, что в Кельмеском районе, в селе Пялянай, на территории фермы работник упал в устройство по дроблению кормов. Только с помощью пожарных удалось вытащить тело погибшего.

В минувшую субботу в Вильнюсе, на улице Блинджю, сгорела терраса жилого дома. Во время пожара сгорели предметы домашнего обихода, обгорела внешняя часть дома, потрескались окна, деформирована часть кровельного покрытия. Автономного детектора дыма в доме не было.

В субботу в Вильнюсе возле моста Короля Миндаугаса спасатели вытащили тело утонувшего человека. Также спасатели возле бывшей спортивной базы на ул. Олимпечю оказали помощь тонущему человеку.

В воскресенье вечером в Вильнюсском районе, в селе Буйвидишкес, из подвала жилого дома пошел дым. В подвале горели бензиновый электрогенератор и предметы домашнего обихода. Во время пожара сгорел подвал, обгорел фасад дома.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ