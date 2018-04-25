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Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

Фото 420on.cz

Меры против распространения коронавируса набирают силу. В то время как министр внутренних дел Ян Гамачек и министр здравоохранения Адам Войтех призвали граждан использовать маски, чехи в условиях дефицита защитных средств стали сами шить маски и передавать их в больницы и пожилым людям.

«Я бы попросил всех закрывать рот и нос шарфом или платком, когда вы выходите из дома — на работу или на прогулку», — обратился к чехам Ян Гамачек.

С полуночи вторника пользоваться услугами общественного транспорта в Праге невозможно без маски или других средств защиты рта и носа. Мэр Праги Зденек Гржиб также призвал владельцев торговых сетей не пускать в магазины людей без защитных средств. 

Маска должна закрывать нос и рот пассажира. Можно использовать ранее приобретенные медицинские маски или изделия, изготовленные вручную, а при их отсутствии альтернативой может стать шарф.

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Однако масок, предотвращающих распространение инфекции, не хватает, в том числе их дефицит наблюдается в медицинских учреждениях. Поэтому люди, которым необходимо защитить себя и свою семью, стали изготавливать маски самостоятельно. Многие волонтеры шьют маски и передают их в больницы или дома престарелых. По этой причине правительство сделало исключение для магазинов такней и галантереи — они останутся открытыми даже в период карантина. Инструкции по изготовлению масок можно найти в интернете.

Правительство Чехии объявило карантин до 06:00 24 марта. Он начинает действовать с 00:00 16 марта и означает ограничение на свободное передвижение. Жителям Чехии разрешено ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, Чешская Республика готовится отправить семь самолетов в Китай, чтобы доставить оттуда медикаменты, маски и респираторы.

В Чешской Республике коронавирусом заражены 298 человек, два человека находятся в тяжелом состоянии.

420on.cz

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