Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

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Меры против распространения коронавируса набирают силу. В то время как министр внутренних дел Ян Гамачек и министр здравоохранения Адам Войтех призвали граждан использовать маски, чехи в условиях дефицита защитных средств стали сами шить маски и передавать их в больницы и пожилым людям.

«Я бы попросил всех закрывать рот и нос шарфом или платком, когда вы выходите из дома — на работу или на прогулку», — обратился к чехам Ян Гамачек.

С полуночи вторника пользоваться услугами общественного транспорта в Праге невозможно без маски или других средств защиты рта и носа. Мэр Праги Зденек Гржиб также призвал владельцев торговых сетей не пускать в магазины людей без защитных средств.

Маска должна закрывать нос и рот пассажира. Можно использовать ранее приобретенные медицинские маски или изделия, изготовленные вручную, а при их отсутствии альтернативой может стать шарф.