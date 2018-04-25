Жители Гонконга смогут получить британское подданство с 2021 года

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Все жители Гонконга, желающие эмигрировать из КНР, смогут участвовать в программе получения разрешения на работу в Великобритании, а позже и подданства королевства с января 2021 года, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление британского МИД.

«Сегодняшнее заявление демонстрирует, что Соединенное Королевство держит свое слово: мы не отворачиваемся от жителей Гонконга, и мы не уклоняемся от нашей исторической ответственности», — заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Согласно решению властей, все жители Гонконга, имеющие британский паспорт жителя заморских территорий, а также их родственники смогут находиться в королевстве без визы шесть месяцев. Если они устроятся на работу, то смогут проживать в стране в течение 5 лет. После этого они могут рассчитывать на получение гражданства Великобритании.

Все они будут иметь доступ на британский рынок труда без лимита зарплаты, отмечает агентство.

Такие меры были приняты Лондоном в ответ на принятый Пекином Закон о национальной безопасности Гонконга, который нарушает британско-китайские договоренности об автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

КНР может не признать британские паспорта жителей Гонконга действительными документами для выезда за рубеж

Пекин, возможно, не признает паспорт британского подданного за рубежом (British National (Overseas), BN (O)), имеющийся у некоторых жителей Гонконга, в качестве действительного документа для выезда из Китая. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.

«Несмотря на серьезные дипломатические представления, Лондон упорствовал в своих политических манипуляциях с паспортом британского подданного за рубежом, — цитирует Ван Вэньбиня агентство Синьхуа. — Китай рассмотрит вопрос о признании данного документа недействительным для выезда из страны, а также оставит за собой право принимать дальнейшие меры». Он отметил, что Китай считает планы Великобритании о применении упрощенной визовой системы для жителей Гонконга «нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР».