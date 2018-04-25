Жизнь 30 лет назад

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Хотя популярное высказывание гласит, что хорошо там, где нас нет, сегодня тридцатилетние живут в гораздо лучших условиях, чем их родители после восстановления независимости Литвы, считает руководитель Института финансов «Swedbank» Юрате Цвиликене.

За последние три десятилетия средний доход населения увеличился в сотни раз, возможностей для получения образования и карьерного роста не меньше. Возникает вопрос — похож ли достигнутый страной прогресс на жизнь «как на Западе», которая тридцать лет назад для большинства жителей была путеводной звездой?

Колоссальные изменения в доходах населения

Сегодня 30-летние могут рассчитывать на среднюю зарплату до налогообложения в 1359 евро, или 858 евро на руки. Какой зарплаты можно было ожидать тогда, когда нынешние 30-летние пришли в этот мир?

11 марта 1990 г. в восстановившей независимость Литве жители еще некоторое время продолжали получать доходы и оплачивали товары и услуги в рублях, пока в 1991 г. не были введены временные талоны.

В 1990 г. средняя зарплата составляла 283 рубля, а средняя пенсия по старости была 109 рублей.

Роскошь имела другое значение

От свежего итальянского сыра буратта и органических греческих оливок до свежих фруктов манго, привезенных из Перу в середине зимы. Сегодня на полках магазинов можно найти товары, о которых мы никогда не мечтали или даже не могли себе представить, что это все когда-нибудь появится. По правде говоря, 30 лет назад получить мясо более высокого качества было проблемой, а кофейные зерна или бананы были предметом роскоши, ради которой нужно было отстоять в километровой очереди.

Но не менее удивительной является цена на некоторые товары, которые сегодня воспринимаются само собой разумеющимися и являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Например, средняя цена на цветной телевизор в 1990-х была почти 740 руб. Это означает, что для покупки телевизора требовалось 2,5 зарплаты. 30 лет назад холодильник в среднем стоил 364 рубля, или почти 1,5 зарплаты.

Сегодня люди могут купить самый дешевый телевизор высочайшего качества за 200 евро, или 23 % от средней месячной зарплаты, а новый холодильник может стоить чуть более 200 евро, или около 25 % от средней зарплаты.

Кто 30 лет назад зарабатывал больше всего?

Сегодня одной из самых высокооплачиваемых профессий в Литве являются авиадиспетчеры — их зарплата составляет более 4,1 тыс евро до вычета налогов. Немного меньше зарабатывают руководители подразделений финансовых и страховых служб — 3,7 тыс евро до вычета налогов. Среди самых высокооплачиваемых профессий продолжают оставаться авиационные пилоты с зарплатой почти в 3,7 тыс евро до уплаты налогов.

Родители сегодняшних 30-летних хорошо зарабатывали в областях, близких к сегодняшним лидерам, то есть в сферах кредитования и страхования, чья средняя зарплата в то время составляла почти 400 рублей. Второе место в списке самых высокооплачиваемых профессий того времени занял строительный сектор, где средняя зарплата составляла почти 396 рублей. На третьем месте в списке — водители троллейбусов, заработная плата которых в среднем была 353 рубля.

Следует подчеркнуть, что это официальная статистика, которая исключает доходы лиц, занимающихся полулегальной торговой, брокерской или логистической деятельностью. Истории таких «нуворишей» или быстро разбогатевших людей отразились на быстром экономическом преобразовании страны.

Жизнь «как на Западе»

Конечно, 30 лет назад представление о том, каким может быть будущее финансовое положение населения страны, было очень размытым. Все хотели лучшей жизни, но большинству населения просто не с чем было сравнивать, и надежды на лучшую жизнь ограничивались словами «как на Западе».

Ознакомляясь лишь с некоторыми фактами о финансовой ситуации 30 лет назад и сегодня, мы можем гордиться новыми профессиональными возможностями, ассортиментом предлагаемых товаров и услуг, их возросшим качеством и доступностью.

Кроме того, важно понять одно — независимость, восстановленная в 1990-х годах, предоставила нам ранее не доступные новые возможности достигать еще больших высот в науке, профессиональной области и создавать такое общество, в котором хотелось бы жить.

Юрате Цвиликене, руководитель Института финансов «Swedbank»