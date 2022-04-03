Злоупотребления европейским финансированием

В Литве шесть человек подозреваются в получении незаконного европейского финансирования. Об этом сообщает Служба специальных расследований (STT).
Повестки о подозрении вручены шести лицам, сотрудники STT в Клайпеде и других местах провели более двадцати обысков и других необходимых процессуальных действий.
Согласно досудебному расследованию, инициированному должностными лицами STT, одна группа людей подписала соглашение о получении финансирования ЕС в размере 200 тысяч евро, предоставив о себе ложную информацию, фактически не отвечающую требованиям к бенефициарам.
По данным STT, из-за наличия на счету группы определенной суммы денег возникло подозрение, что необходимая сумма была фиктивно «временно одолжена» у третьих лиц. По имеющимся данным, некоторые из этих людей подчиняются супруге главы малочисленного сообщества в компании, которой он управляет.
Также есть подозрение, что для реализации задуманного проекта была организована потенциально непрозрачная госзакупка, после чего был заключен договор на строительные работы на сумму более 480 тысяч евро с другим сообществом. Предполагается, что в грантовых документах указаны недостоверные данные об объеме и сроках предполагаемых строительных работ, что привело к незаконному перечислению десятков тысяч евро финансовой помощи ЕС этому небольшому сообществу.
В злоупотреблении, мошенничестве и фальсификации документов с целью обманным путем получить финансирование ЕС для проекта подозреваются лидеры обоих небольших сообществ, супруга одного из них, два сотрудника строительной компании и один человек, работающий индивидуально в строительном секторе. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что подозреваемые действовали в составе организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.
В ходе досудебного расследования была предотвращена возможность получения подозреваемыми около 170 тысяч евро финансовой помощи ЕС в результате незаконных действий.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ