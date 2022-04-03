Злоупотребления европейским финансированием

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В Литве шесть человек подозреваются в получении незаконного европейского финансирования. Об этом сообщает Служба специальных расследований (STT).

Повестки о подозрении вручены шести лицам, сотрудники STT в Клайпеде и других местах провели более двадцати обысков и других необходимых процессуальных действий.

Согласно досудебному расследованию, инициированному должностными лицами STT, одна группа людей подписала соглашение о получении финансирования ЕС в размере 200 тысяч евро, предоставив о себе ложную информацию, фактически не отвечающую требованиям к бенефициарам.