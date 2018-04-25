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Звезду и планету назвали по книгам Станислава Лема

Фото pixabay.com

Солярис и Пиркс — это новые, польские, названия звезд и планет в созвездии Пегаса. 17 декабря был объявлен результат конкурса IAU100 NameExoWorld, в котором страны, входящие в Международный астрономический союз, могли выбирать названия звезды и планет, вращающихся вокруг нее.

90 000 интернет-пользователей в Польше участвовали в онлайн-голосовании, сообщает Польское радио.

Солярис и Пиркс — это названия позаимствованные из книг одного из самых известных польских писателей фантастов Станислава Лема.

До сих пор звезду Солярис называли BD+14 4559. Планета, которая вращается вокруг нее, 10 лет назад была открыта группой, состоящей из польских ученых. Один из первооткрывателей — профессор Анджей Недзельский из Университета имени Николая Коперника в Торуни: «Эта звезда, Солярис, похожа на наше Солнце, она немного меньше и холоднее. Она излучает скорее оранжевый, чем желтый свет. А планета Пиркс похожа на «наш» Юпитер, разве что чуть массивнее. В нашей Солнечной системе она обращалась бы на месте Венеры».

Звезда Солярис видна из Польши, но необходимо специальное оборудование для ее наблюдения.

Анджей Недзельский не исключает, что другие планеты также вращаются вокруг звезды Солярис. Тогда Польша будет обладать правом их назвать.

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