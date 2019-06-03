С. Сквярнялис: предложение отдать пост спикер сейма социал-трудовикам — обоснованное

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что предусмотренное в меморандуме трех партий предложение отдать пост спикер сейма социал-трудовикам является обоснованным.

«Сегодня есть такое предложение, я думаю, что оно является обоснованным», — сказал премьер-министр журналистам в пятницу.

До сих пор пост главы парламента принадлежал правящему Литовскому союзу крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев»), эта партия делегировала на пост спикера Виктора Пранцкетиса.

В четверг, после подписания меморандума, В. Пранцкетис заявил, что не намерен сам уходить в отставку, и решение заменить спикера назвал прихотью лидера ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса.

С. Сквярнялис сказал, что со спикером у него «очень конструктивные, деловые и личные связи, мы успешно работаем вместе».

В ответ на вопрос будет ли он голосовать в сейме за отставку В. Пранцкетиса, С. Сквярнялис сказал, что вопрос преждевременный.

В. Пранцкетис также обвинил Р. Карбаускиса в авторитаризме и призвал его покинуть пост председателя партии.

Премьер назвал эти споры внутрипартийным делом и более детально их не комментировал.

В четверг Литовский союз крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия «Порядок и справедливость» (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.

BNS

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