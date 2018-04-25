CENTRO PARTIJA TAUTININKAI ПАРТИЯ ЦЕНТРА — НАРОДНИКИ

Список №6
Предвыборная программа партии
Литва — это самое главное!
Союз центристов и народников предлагает осмысленный выбор. Наша страна исчезает, но олигархические кланы продолжают вращать колесо обмана граждан: как будто все может продолжаться как раньше, как будто массовая эмиграция, социальная разобщенность и бедность, коррупция в политической и правовой системе могут исчезнуть сами по себе. Утвердилась «элита», безразличная к положению своих граждан, проводившая политику разгосударствления страны и нации. Поэтому необходимо сосредоточиться на восстановлении полноценного государства: вернуть Нации полномочия суверена, а государству — справедливое управление и качественное законодательство. Сейм должен стать настоящим государственным центром, решающим следующие важнейшие задачи:
1. Инвестициями в культуру и образование укреплять креативность и самоидентификацию нации, гражданское общество и ответственность за будущее.
2. Ввести беспристрастный, эффективный контроль со стороны правоохранительных органов, устранив безнаказанность коррупционных дел; направить деятельность государственных учреждений на четкий результат, введя персональную ответственность за причиненный ущерб.
3. Создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, экспорта литовской продукции, “зеленой” экономики, создания новых рабочих мест; ввести налоговые льготы для начинающих предпринимателей, налоги на элитную недвижимость; обуздать монополию; создать национальный коммерческий банк.
4. Прекратить обнищание граждан: минимальная заработная плата и минимальная пенсия превысят 50% средней заработной платы; ограничить ввоз рабочей силы из-за границы; прекратить пропаганду гендерного подхода (никаких однополых «семей» и усыновлений в них); укреплять семьи и стимулировать рождаемость.
5. Пропаганда здорового образа жизни; борьба с эпидемиями не нарушит систему здравоохранения и повседневную жизнь.
6. Отстаивать национальные интересы, безопасность и выгоды для своих граждан в международных организациях.
Список кандидатов
1 Naglis PUTEIKIS
2 Kristupas Augustas KRIVICKAS
3 Povilas GYLYS
4 Sakalas GORODECKIS
5 Gintaras SONGAILA
6 Gediminas MERKYS
7 Nina PUTEIKIENĖ
8 Albinas STANKUS
9 Tomas ALEKNAVIČIUS
10 Linas Virginijus MEDELIS
11 Jolanta SOLNYŠKINIENĖ
12 Kęstutis SKREBYS
13 Algimantas STALILIONIS
14 Tomas BARANAUSKAS
15 Marius KUNDROTAS
16 Vaidotas ŽIDANAVIČIUS
17 Gintaras SKAMAROČIUS
19 Ričardas GARUOLIS
20 Marius ALEKSIŪNAS
21 Astra Genovaitė ASTRAUSKAITĖ
22 Jonas KORSAKAS
23 Algirdas BACEVIČIUS
24 Alfonsas LUPEIKIS
25 Salomėja JASTRUMSKYTĖ
26 Inga VIZGIRDIENĖ
27 Nijolė ČIUČIULKIENĖ
28 Vladas TURČINAVIČIUS
29 Vytautas DUBRA
30 Zenonas ANDRULĖNAS
31 Sigutis JAČĖNAS
32 Algimantas SABALIAUSKAS
33 Audronė BUKAUSKIENĖ
34 Rasa MICKUN
35 Audrius STANKUS
36 Nerijus MEŠKAUSKAS
37 Rimantas MATULIS
38 Stanislovas GUŠČIUS
39 Petras BLOŽĖ
40 Martynas KRIVAITIS
41 Algimantas ARNASTAUSKAS
42 Ričardas VYŠNIAUSKAS
43 Ieva MAŠANAUSKIENĖ
44 Saulius KULVIČIUS
45 Algimantas KAIRELIS
46 Jonas JASAITIS
47 Tomas ŽAGRAKALIS
48 Danguolė Regina CHOČINIENĖ
49 Nerijus BAKASĖNAS
50 Anastasija Marija ŽAKAITĖ
51 Gerutis VARANAVIČIUS
52 Simona KARINAUSKAITĖ
53 Petras ZABITIS
54 Miglius LAURINAVIČIUS
55 Saulius LUKAUSKAS
57 Aušra POŠKUTĖ STASIULEVIČIENĖ
58 Alvydas MORKVĖNAS
59 Romas MICKUN
60 Antanas GIMBUTAS
61 Nataliya RUKOSUEVA
63 Arūnas MALIAUKA
64 Egidijus KARČIAUSKAS
65 Arūnas SIMONAITIS
66 Vilius SIMUTIS
67 Dovilė KARLONAITĖ
68 Aušra KAULIENĖ
69 Nerijus STASIULIS
70 Dmitrijus KORSAKOVAS
71 Laima PARADNIKAITĖ
72 Vida ŽUKAUSKAITĖ
74 Vytautė MARK
75 Laimutė ŠOSTAUSKIENĖ
76 Andrej KAŽURO
77 Rasa DIJOKAITĖ
78 Paulius JONAITIS
79 Maksim ŠČERBAN
80 Neringa DAMAŽECKIENĖ
81 Rolandas GERULSKIS
83 Vida VAŽGAUSKAITĖ
84 Tadeuš POLITO
85 Olga ŪDRIENĖ
86 Leonas KEROSIERIUS
87 Daiva KAZAKEVIČIŪTĖ
88 Petras ZABIELA
89 Klemas INTA
90 Edita ALEKSAITĖ
91 Stasys NAUJOKAITIS
92 Kostantinas KALASAUSKAS
93 Edvinas GIRSA
94 Aldona SKAMARAKIENĖ
95 Žibutė VANAGIENĖ
96 Jurgita BULOTĖ
97 Daiva BUBELIENĖ
98 Živilė KROPĖ
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики