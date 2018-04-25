CENTRO PARTIJA TAUTININKAI ПАРТИЯ ЦЕНТРА — НАРОДНИКИ

Список №6

Предвыборная программа партии

Литва — это самое главное!

Союз центристов и народников предлагает осмысленный выбор. Наша страна исчезает, ​​но олигархические кланы продолжают вращать колесо обмана граждан: как будто все может продолжаться как раньше, как будто массовая эмиграция, социальная разобщенность и бедность, коррупция в политической и правовой системе могут исчезнуть сами по себе. Утвердилась «элита», безразличная к положению своих граждан, проводившая политику разгосударствления страны и нации. Поэтому необходимо сосредоточиться на восстановлении полноценного государства: вернуть Нации полномочия суверена, а государству — справедливое управление и качественное законодательство. Сейм должен стать настоящим государственным центром, решающим следующие важнейшие задачи:

1. Инвестициями в культуру и образование укреплять креативность и самоидентификацию нации, гражданское общество и ответственность за будущее.

2. Ввести беспристрастный, эффективный контроль со стороны правоохранительных органов, устранив безнаказанность коррупционных дел; направить деятельность государственных учреждений на четкий результат, введя персональную ответственность за причиненный ущерб.

3. Создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, экспорта литовской продукции, “зеленой” экономики, создания новых рабочих мест; ввести налоговые льготы для начинающих предпринимателей, налоги на элитную недвижимость; обуздать монополию; создать национальный коммерческий банк.

4. Прекратить обнищание граждан: минимальная заработная плата и минимальная пенсия превысят 50% средней заработной платы; ограничить ввоз рабочей силы из-за границы; прекратить пропаганду гендерного подхода (никаких однополых «семей» и усыновлений в них); укреплять семьи и стимулировать рождаемость.

5. Пропаганда здорового образа жизни; борьба с эпидемиями не нарушит систему здравоохранения и повседневную жизнь.

6. Отстаивать национальные интересы, безопасность и выгоды для своих граждан в международных организациях.

Список кандидатов

1 Naglis PUTEIKIS

2 Kristupas Augustas KRIVICKAS

3 Povilas GYLYS

4 Sakalas GORODECKIS

5 Gintaras SONGAILA

6 Gediminas MERKYS

7 Nina PUTEIKIENĖ

8 Albinas STANKUS

9 Tomas ALEKNAVIČIUS

10 Linas Virginijus MEDELIS

11 Jolanta SOLNYŠKINIENĖ

12 Kęstutis SKREBYS

13 Algimantas STALILIONIS

14 Tomas BARANAUSKAS

15 Marius KUNDROTAS

16 Vaidotas ŽIDANAVIČIUS

17 Gintaras SKAMAROČIUS

19 Ričardas GARUOLIS

20 Marius ALEKSIŪNAS

21 Astra Genovaitė ASTRAUSKAITĖ

22 Jonas KORSAKAS

23 Algirdas BACEVIČIUS

24 Alfonsas LUPEIKIS

25 Salomėja JASTRUMSKYTĖ

26 Inga VIZGIRDIENĖ

27 Nijolė ČIUČIULKIENĖ

28 Vladas TURČINAVIČIUS

29 Vytautas DUBRA

30 Zenonas ANDRULĖNAS

31 Sigutis JAČĖNAS

32 Algimantas SABALIAUSKAS

33 Audronė BUKAUSKIENĖ

34 Rasa MICKUN

35 Audrius STANKUS

36 Nerijus MEŠKAUSKAS

37 Rimantas MATULIS

38 Stanislovas GUŠČIUS

39 Petras BLOŽĖ

40 Martynas KRIVAITIS

41 Algimantas ARNASTAUSKAS

42 Ričardas VYŠNIAUSKAS

43 Ieva MAŠANAUSKIENĖ

44 Saulius KULVIČIUS

45 Algimantas KAIRELIS

46 Jonas JASAITIS

47 Tomas ŽAGRAKALIS

48 Danguolė Regina CHOČINIENĖ

49 Nerijus BAKASĖNAS

50 Anastasija Marija ŽAKAITĖ

51 Gerutis VARANAVIČIUS

52 Simona KARINAUSKAITĖ

53 Petras ZABITIS

54 Miglius LAURINAVIČIUS

55 Saulius LUKAUSKAS

57 Aušra POŠKUTĖ STASIULEVIČIENĖ

58 Alvydas MORKVĖNAS

59 Romas MICKUN

60 Antanas GIMBUTAS

61 Nataliya RUKOSUEVA

63 Arūnas MALIAUKA

64 Egidijus KARČIAUSKAS

65 Arūnas SIMONAITIS

66 Vilius SIMUTIS

67 Dovilė KARLONAITĖ

68 Aušra KAULIENĖ

69 Nerijus STASIULIS

70 Dmitrijus KORSAKOVAS

71 Laima PARADNIKAITĖ

72 Vida ŽUKAUSKAITĖ

74 Vytautė MARK

75 Laimutė ŠOSTAUSKIENĖ

76 Andrej KAŽURO

77 Rasa DIJOKAITĖ

78 Paulius JONAITIS

79 Maksim ŠČERBAN

80 Neringa DAMAŽECKIENĖ

81 Rolandas GERULSKIS

83 Vida VAŽGAUSKAITĖ

84 Tadeuš POLITO

85 Olga ŪDRIENĖ

86 Leonas KEROSIERIUS

87 Daiva KAZAKEVIČIŪTĖ

88 Petras ZABIELA

89 Klemas INTA

90 Edita ALEKSAITĖ

91 Stasys NAUJOKAITIS

92 Kostantinas KALASAUSKAS

93 Edvinas GIRSA

94 Aldona SKAMARAKIENĖ

95 Žibutė VANAGIENĖ

96 Jurgita BULOTĖ

97 Daiva BUBELIENĖ

98 Živilė KROPĖ

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики