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NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

Список № 7

Предвыборная программа партии

Литва стала самой быстро исчезающей страной в мире. Власти страны служат не гражданам своей страны, а выполняют волю центров силы за рубежом, которая зачастую противоречит жизненным интересам населения. Наш девиз — Подними голову, литовец, верни себе государство! — это призыв ко всем гражданам Литвы вернуть отнятое право решать свою судьбу и снова стать хозяевами своего государства. Мы будем стремиться к кардинальным изменениям, чтобы Литва стала справедливым для всех граждан и служащим им государством.

Наши основные программные цели:

Преобразование избирательной системы — это путь к демократии и гражданскому управлению. Упразднить власть местных князьков, вся власть самоуправлений — для сообществ достойных и свободных людей.

Восстановить суверенитет Нации — упразднить Конституционный суд, который стоит над властью, избираемой гражданами, и ни перед кем не подотчетен.

Открытие судов для публики через институты адвокатов и присяжных и реальное равенство всех граждан перед законом.

Упразднить службы, отбирающие детей, заменив их слаженно функционирующей сетью местных служб.

Остановить хищение государственных средств — справедливая система оплаты труда, упразднение паразитирующих бюджетных учреждений, не применять срока давности к крупной коррупции.

Возрождение деревни – первоочередность при выделении средств не крупным землевладельцам, а семейным хозяйствам и деревенским общинам.

Зеленый свет — только для тех инвестиций иностранного капитала, которые выгодны экономике Литвы и не наносят вреда интересам населения.

Отменить обязательную вторую ступень пенсионных накоплений — деньги Содры не для иностранных банков, а для литовских пенсионеров.

Ограничивать возможность получения образования для плохо интегрированных и нелояльных граждан — восстановление авторитета учителя и обучение только на государственном языке во всех школах.

Список кандидатов

1 Vytautas RADŽVILAS

2 Arūnas SVITOJUS

3 Vytautas SINICA

4 Algimantas RUSTEIKA

5 Martynas KATELYNAS

6 Vytautas DAUJOTIS

7 Kęstutis DUBNIKAS

8 Marius MARKUCKAS

9 Vincas Ramutis GUDAITIS

10 Robertas RAMANAUSKAS

11 Dalia JANULIENĖ

12 Tomas MATULEVIČIUS

13 Darius TREČIAKAUSKAS

14 Aleksandras NEMUNAITIS

15 Gaudentas AUKŠTIKALNIS

16 Almantas STANKŪNAS

17 Renata MENDEIKIENĖ

18 Jonas VAIČENONIS

19 Laisvūnas ŠOPAUSKAS

20 Margarita LĖCKIENĖ

21 Aldona MARCINKEVIČIENĖ

22 Raimondas PANKEVIČIUS

23 Erikas ČERNAUSKAS

24 Algis ČEPONIS

25 Saulius ČERNA

26 Virginija KUBILIENĖ

27 Liudvikas LIAUGMINAS

28 Vygantas RAULINAITIS

29 Mindaugas ŠIMKŪNAS

30 Arūnas BUBNYS

31 Algis RAIŽYS

32 Aušrys KRIŠČIŪNAS

33 Vladas ULINSKAS

34 Valentinas ŠAPALAS

35 Giedrius GATAVECKAS

36 Mindaugas PATLABA

37 Algimantas MIKUTIS

38 Remigijus ŠIMKUS

39 Rima ČEPURNIENĖ

40 Valentinas ŽEMGULYS

41 Daiva JAKUBONIENĖ

42 Asta KATUTĖ

43 Kęstutis PAKŠTAS

44 Agnė PAULĖKIENĖ

45 Jonas DOVIDAITIS

46 Kęstutis SIDABRAS

47 Tomas PETKEVIČIUS

48 Mindaugas KARAŠIEJUS

49 Arimantas Juvencijus RAŠKINIS

50 Audronis KONTAUTAS

51 Paulius ULECKAS

52 Gintaras ŽILIONIS

53 Valdemaras STEMPKAUSKAS

54 Simonas STREIKUS

55 Edvardas SINICKAS

56 Erikas MANTICKIS

57 Aušra JUREVIČIŪTĖ

58 Mantas VALUŽIS

59 Valdemaras TUBUTIS

60 Mantas NARBUTAS

61 Žygimantas STALIULIONIS

62 Sigita DIMGAILĖ

63 Saulius RUDAITIS

64 Aurimas RADKEVIČIUS

65 Saulius DINDA

66 Andrius RUOŠKA

67 Stasys BUŠKEVIČIUS

68 Rokas ŽILINSKAS

69 Šarūnas JASIUKEVIČIUS

70 Stanislovas BUŠKEVIČIUS

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики

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