NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

Список № 7
Предвыборная программа партии
Литва стала самой быстро исчезающей страной в мире. Власти страны служат не гражданам своей страны, а выполняют волю центров силы за рубежом, которая зачастую противоречит жизненным интересам населения. Наш девиз — Подними голову, литовец, верни себе государство! — это призыв ко всем гражданам Литвы вернуть отнятое право решать свою судьбу и снова стать хозяевами своего государства. Мы будем стремиться к кардинальным изменениям, чтобы Литва стала справедливым для всех граждан и служащим им государством.
Наши основные программные цели:
Преобразование избирательной системы — это путь к демократии и гражданскому управлению. Упразднить власть местных князьков, вся власть самоуправлений — для сообществ достойных и свободных людей.
Восстановить суверенитет Нации — упразднить Конституционный суд, который стоит над властью, избираемой гражданами, и ни перед кем не подотчетен.
Открытие судов для публики через институты адвокатов и присяжных и реальное равенство всех граждан перед законом.
Упразднить службы, отбирающие детей, заменив их слаженно функционирующей сетью местных служб.
Остановить хищение государственных средств — справедливая система оплаты труда, упразднение паразитирующих бюджетных учреждений, не применять срока давности к крупной коррупции.
Возрождение деревни – первоочередность при выделении средств не крупным землевладельцам, а семейным хозяйствам и деревенским общинам.
Зеленый свет — только для тех инвестиций иностранного капитала, которые выгодны экономике Литвы и не наносят вреда интересам населения.
Отменить обязательную вторую ступень пенсионных накоплений — деньги Содры не для иностранных банков, а для литовских пенсионеров.
Ограничивать возможность получения образования для плохо интегрированных и нелояльных граждан — восстановление авторитета учителя и обучение только на государственном языке во всех школах.
Список кандидатов
1 Vytautas RADŽVILAS
2 Arūnas SVITOJUS
3 Vytautas SINICA
4 Algimantas RUSTEIKA
5 Martynas KATELYNAS
6 Vytautas DAUJOTIS
7 Kęstutis DUBNIKAS
8 Marius MARKUCKAS
9 Vincas Ramutis GUDAITIS
10 Robertas RAMANAUSKAS
11 Dalia JANULIENĖ
12 Tomas MATULEVIČIUS
13 Darius TREČIAKAUSKAS
14 Aleksandras NEMUNAITIS
15 Gaudentas AUKŠTIKALNIS
16 Almantas STANKŪNAS
17 Renata MENDEIKIENĖ
18 Jonas VAIČENONIS
19 Laisvūnas ŠOPAUSKAS
20 Margarita LĖCKIENĖ
21 Aldona MARCINKEVIČIENĖ
22 Raimondas PANKEVIČIUS
23 Erikas ČERNAUSKAS
24 Algis ČEPONIS
25 Saulius ČERNA
26 Virginija KUBILIENĖ
27 Liudvikas LIAUGMINAS
28 Vygantas RAULINAITIS
29 Mindaugas ŠIMKŪNAS
30 Arūnas BUBNYS
31 Algis RAIŽYS
32 Aušrys KRIŠČIŪNAS
33 Vladas ULINSKAS
34 Valentinas ŠAPALAS
35 Giedrius GATAVECKAS
36 Mindaugas PATLABA
37 Algimantas MIKUTIS
38 Remigijus ŠIMKUS
39 Rima ČEPURNIENĖ
40 Valentinas ŽEMGULYS
41 Daiva JAKUBONIENĖ
42 Asta KATUTĖ
43 Kęstutis PAKŠTAS
44 Agnė PAULĖKIENĖ
45 Jonas DOVIDAITIS
46 Kęstutis SIDABRAS
47 Tomas PETKEVIČIUS
48 Mindaugas KARAŠIEJUS
49 Arimantas Juvencijus RAŠKINIS
50 Audronis KONTAUTAS
51 Paulius ULECKAS
52 Gintaras ŽILIONIS
53 Valdemaras STEMPKAUSKAS
54 Simonas STREIKUS
55 Edvardas SINICKAS
56 Erikas MANTICKIS
57 Aušra JUREVIČIŪTĖ
58 Mantas VALUŽIS
59 Valdemaras TUBUTIS
60 Mantas NARBUTAS
61 Žygimantas STALIULIONIS
62 Sigita DIMGAILĖ
63 Saulius RUDAITIS
64 Aurimas RADKEVIČIUS
65 Saulius DINDA
66 Andrius RUOŠKA
67 Stasys BUŠKEVIČIUS
68 Rokas ŽILINSKAS
69 Šarūnas JASIUKEVIČIUS
70 Stanislovas BUŠKEVIČIUS
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики