Для беженцев из Украины – облегченные миграционные процедуры в Литве, возможность работать

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

Для бегущих от войны украинцев в Литве введены упрощенные миграционные процедуры, чтобы предоставить им наилучшие условия для быстрого получения документов, необходимых для проживания и работы в стране.

«Наш долг – всячески помогать жителям Украины, которые спасаются бегством от созданной Россией войны в их стране. Мы создадим все условия для получения беженцами из Украины документов для проживания и работы в Литве и других необходимых услуг без каких-либо юридических препятствий», — заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

По ее распоряжению украинцы, не имеющие действующего проездного документа, смогут оформить свидетельство о регистрации иностранца до решения вопроса об их правовом статусе.

Также у военных беженцев не будут требовать проездные документы, медицинскую страховку и другие документы, дающие право на въезд и пребывание в Литве.

Помимо прочего, граждане Украины, пользующиеся безвизовым режимом, либо обладающие Шенгенской визой, а также граждане Украины, получившие национальные визы или разрешение на временное проживание в Литве по гуманитарным причинам, получат право на работу и будут освобождены от получения разрешения на работу.

После подачи заявления на получение временного вида на жительство в Литве с целью работы оно будут освобождены от обязанности получения решения Службы занятости о соответствии работы иностранца потребностям литовского рынка труда и получат возможность сразу приступить к работе.

Граждане Украины, подавшие заявление о предоставлении убежища в Литве, также получат право на работу.

Государственная пошлина за рассмотрение и принятие решения по заявлениям на получение национальной визы или разрешения на временное проживание в таких случаях не будет взыматься.

Приказом министра беженцам из Украины будет гарантировано право на получение необходимой медицинской помощи и других необходимых услуг по личному уходу за здоровьем.

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