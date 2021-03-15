Еще две страны отказываются от вакцины AstraZeneca

«В связи с появлением новой информации и ожиданием дальнейших данных от EMA (Европейское агентство лекарственных средств — ред.), в качестве меры предосторожности рекомендовано временно отложить использование вакцины Astrazeneca от коронавируса с сегодняшнего дня, 14 марта 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

При этом указано, что информация о том, что упомянутая вакцина приводит к образованию тромбов в организме человека, проверяется.

Как сообщалось, Норвегия, Дания, Австрия и другие государства Евросоюза приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

В связи с этим компания-разработчик обнародовала заявление, в котором заверила общество в безопасности своей вакцины.