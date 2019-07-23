Г. Науседа отправляется с визитом в Латвию

Фото lrp.lt

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Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется в Латвию, где обсудит общие инфраструктурные проекты с руководителями этой страны.

В сообщении, распространенном накануне визита, Г. Науседа отметил, что обе страны одинаково видят вызовы и угрозы, а это определяет успешное сотрудничество, как на двухстороннем уровне, так и в совместном решении региональных вызовов, в защите интересов граждан обоих стран на международной арене.

Во время встреч с латвийскими руководителями президент обсудит двухсторонние отношения, позиции по вопросам Евросоюза и НАТО, проекты транспортной инфраструктуры Via Baltica и Rail Baltica, планы отключений электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.

Г. Науседа встретится с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянсом Кариньшом, главой парламента Инарой Мурниеце.

В Риге президент также возложит цветы к памятнику свободы и побывает в Латвийской национальной библиотеке, осмотрит коллекцию редких и ценных изданий. Президент подарит библиотеке литовскую книгу об истории Великокняжеского дворца в Нижнем замке Вильнюса.

Г. Науседа также встретится с общиной литовцев в Риге.

Это второй зарубежный визит Г. Науседы, давшего президентскую присягу полторы недели назад. На прошлой неделе он посетил Польшу.