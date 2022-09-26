К потоку беженцев из Украины следует готовиться, но многим помещениям требуются инвестиции

По его словам, объявленная Россией мобилизация и активизация боевых действий могут подтолкнуть жителей Украины к поиску более безопасных мест для жизни.

По словам Синкявичюса, в большинстве самоуправлений есть неиспользуемые помещения, но они не подходят для размещения беженцев.

«Дело в том, что наши возможности не безграничны, можно найти одну-другую неиспользуемую комнату, но у них совсем другое назначение, они не позволяют нам принимать беженцев. В каком смысле? Опишу — ну в холодном, сыром подвале гостей не принимают. Вы хотите принять тепло, удобно. Кое-где есть возможность приема в сельскую школу, которая закрыта, но она не адаптирована, потому что отопление отключено, санузлы возможно работают, а возможно работают недостаточно», — сказал президент ассоциации.

По его словам, муниципалитеты не хотят таких ситуаций, когда принимают, только потому что «есть крыша, не идет дождь, не идет снег, есть двери и окна, этого современному человеку уже давно недостаточно».

На прошлой неделе министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заявила, что с приближением холодного сезона потребность в жилье для беженцев из Украины может возрасти.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в своей стране. Это сигнализирует о том, что Россия не собирается прекращать военные действия, которые могут подтолкнуть украинцев к бегству из страны.

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