LIETUVOS LIAUDIES PARTIJA НАРОДНАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ

Список № 4
Предвыборная программа партии
1. Бесплатное электричество для пожилых людей и многодетных семей.
2. Постоянная доля ВВП — науке. Наука, отделенная от политики.
3. Мораторий на вырубку лесов.
Свобода Нации, государства — принять закон о выходе из Евросоюза; вернуть Литовское радио и телевидение Нации; укрепить обороноспособность страны; право суверена осуществлять посредством референдумов.
Осуществление правосудия — выборы в Сейм по одномандатным округам; право избирателей отозвать члена Сейма; не финансировать партии из государственных средств; подотчетность власти и личная ответственность госслужащих; прозрачность управления казначейством; преступное хищение денежных средств и имущества и преступления против Нации — без срока давности.
Семья, единство общества, социальная справедливость, малый бизнес — основа государства — семья (мужчина и женщина); пропаганда и законы против семьи запрещены; укрепление семьи за счет выделения земельных участков, беспроцентной ипотеки для строительства нового семейного жилья; уменьшение ипотеки в 1/5 раза после рождения ребенка; содействие использованию возобновляемых источников энергии; снижение налогообложения рабочей силы; выборы старост; прогресс производства и науки; экспорт товаров, а не сырья.
Сохранение культуры, прошлого, обычаев, достойного гражданства — литовский язык, обычаи и старинные традиции охраняются государством; постоянная, не зависимая от политики доля ВВП на науку и образование; политические решения основаны на науке; э. просвещение для сохранения регионов.
Окружающая среда, социальная справедливость – разграбление природных ресурсов, уничтожение, создание опасности — угроза национальной безопасности; государственный банк, ввести расчетную единицу, привязанную к корзине товаров и услуг; прогрессивные налоги; предметы первой необходимости без налога на добавленную стоимость; развитие национальных производств за счет местного сырья и ресурсов; экологическая еда; для граждан до 30 лет налог Содра 10%, подоходный налог — 5%, до 40 лет — 20%, для лиц старше 40 лет – применяющиеся сегодня.
Список кандидатов
1 Nendrė ČERNIAUSKIENĖ
2 Tauras JAKELAITIS
3 Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ
4 Vytautas BERNATONIS
6 Aldas MAČIULIS
7 Rimantas JARUŠKEVIČIUS
8 Antanas BARTUSEVIČIUS
10 Janina JANULIONIENĖ
11 Aleksandras VALENTAS
12 Gintautas PETKEVIČIUS
14 Edvardas SATKEVIČIUS
15 Arūnas POVILAITIS
16 Vitalija AVGULIENĖ
17 Eugenijus PALIOKAS
18 Loreta VALENTINAVIČIENĖ
19 Laura VIŠČIŪTĖ
20 Darius GRUZDYS
21 Arnoldas VAIDEKAT
22 Vladas JURGUTIS
23 Živilija VAITKŪNAITĖ
24 Arvydas ŠIRVINSKAS
25 Audronė DAMBRAUSKIENĖ-ŠIURKIENĖ
26 Vitolis VALA
28 Virginijus SANKAUSKAS
29 Renata SKARDŽIŪTĖ
30 Virginija BLADIKIENĖ
31 Dominikas Algimantas KAZLAUSKAS
32 Rasa ČERNEGIENĖ
33 Dainius SUPRIKAS
34 Darius PASVENSKAS
35 Petras ADOMAITIS
36 Pranciškus VALICKAS
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики