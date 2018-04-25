LIETUVOS LIAUDIES PARTIJA НАРОДНАЯ ПАРТИЯ ЛИТВЫ

Список № 4

Предвыборная программа партии

1. Бесплатное электричество для пожилых людей и многодетных семей.

2. Постоянная доля ВВП — науке. Наука, отделенная от политики.

3. Мораторий на вырубку лесов.

Свобода Нации, государства — принять закон о выходе из Евросоюза; вернуть Литовское радио и телевидение Нации; укрепить обороноспособность страны; право суверена осуществлять посредством референдумов.

Осуществление правосудия — выборы в Сейм по одномандатным округам; право избирателей отозвать члена Сейма; не финансировать партии из государственных средств; подотчетность власти и личная ответственность госслужащих; прозрачность управления казначейством; преступное хищение денежных средств и имущества и преступления против Нации — без срока давности.

Семья, единство общества, социальная справедливость, малый бизнес — основа государства — семья (мужчина и женщина); пропаганда и законы против семьи запрещены; укрепление семьи за счет выделения земельных участков, беспроцентной ипотеки для строительства нового семейного жилья; уменьшение ипотеки в 1/5 раза после рождения ребенка; содействие использованию возобновляемых источников энергии; снижение налогообложения рабочей силы; выборы старост; прогресс производства и науки; экспорт товаров, а не сырья.

Сохранение культуры, прошлого, обычаев, достойного гражданства — литовский язык, обычаи и старинные традиции охраняются государством; постоянная, не зависимая от политики доля ВВП на науку и образование; политические решения основаны на науке; э. просвещение для сохранения регионов.

Окружающая среда, социальная справедливость – разграбление природных ресурсов, уничтожение, создание опасности — угроза национальной безопасности; государственный банк, ввести расчетную единицу, привязанную к корзине товаров и услуг; прогрессивные налоги; предметы первой необходимости без налога на добавленную стоимость; развитие национальных производств за счет местного сырья и ресурсов; экологическая еда; для граждан до 30 лет налог Содра 10%, подоходный налог — 5%, до 40 лет — 20%, для лиц старше 40 лет – применяющиеся сегодня.

Список кандидатов

1 Nendrė ČERNIAUSKIENĖ

2 Tauras JAKELAITIS

3 Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ

4 Vytautas BERNATONIS

6 Aldas MAČIULIS

7 Rimantas JARUŠKEVIČIUS

8 Antanas BARTUSEVIČIUS

10 Janina JANULIONIENĖ

11 Aleksandras VALENTAS

12 Gintautas PETKEVIČIUS

14 Edvardas SATKEVIČIUS

15 Arūnas POVILAITIS

16 Vitalija AVGULIENĖ

17 Eugenijus PALIOKAS

18 Loreta VALENTINAVIČIENĖ

19 Laura VIŠČIŪTĖ

20 Darius GRUZDYS

21 Arnoldas VAIDEKAT

22 Vladas JURGUTIS

23 Živilija VAITKŪNAITĖ

24 Arvydas ŠIRVINSKAS

25 Audronė DAMBRAUSKIENĖ-ŠIURKIENĖ

26 Vitolis VALA

28 Virginijus SANKAUSKAS

29 Renata SKARDŽIŪTĖ

30 Virginija BLADIKIENĖ

31 Dominikas Algimantas KAZLAUSKAS

32 Rasa ČERNEGIENĖ

33 Dainius SUPRIKAS

34 Darius PASVENSKAS

35 Petras ADOMAITIS

36 Pranciškus VALICKAS

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики