Литовцы попытаются рассказать миллионам россиян по телефону о положении в Украине

«Когда женщину бомбят в Киеве, а ее мать в Москве не верит тому, что ей говорит собственный ребенок, это страшно», — сказал он BNS.

«Мы приглашаем присоединиться всех русскоязычных мира, а не только проживающих в Литве, присоединиться и принять в нем участие», — сказал Сенута.

«Мы надеемся, что примут участие тысячи, сотни тысяч человек», – добавил он.

Авторы инициативы «Позвони в Россию» рассчитывают сделать 40 миллионов звонков — столько номеров хранятся в базе данных, из которой генерируется случайный контакт одним нажатием кнопки.

Сайт также делится советами для волонтеров о том, как говорить с русским на другом конце провода. По словам Сенуты, эти рекомендации были подготовлены с помощью психологов.

Участников акции призывают быть готовыми к звонку, представиться и рассказать про цель звонка, про то, что их связывает с Россией. Авторы идеи просят поучаствовать в инициативе русских, культурно или иным образом связанной со страной, чтобы установить максимально тесную связь.

Звонящих призывают не пытаться изменить отношение россиян и не только разговаривать самим, но и слушать собеседников.

Сенута говорит, что эти разговоры неизбежно будут сложными, так как население России находится в совершенно другой информационной среде и имеет принципиально иное представление о том, что происходит в Украине.

«Мы просим ни в коем случае не вести гневный разговор о том, кто здесь прав, а кто нет, а говорить о трагедии с человеческой стороны — умирающих людях, о женщинах, рожающих в метро», — заявил один из авторов инициативы.

«Во времена конфронтации единственное, что может что-то изменить, — это простой человеческий разговор», — добавил он.

«Человеческая трагедия, пожалуй, единственное, с чем все могут согласиться», — сказал Сенута.

Сенута также сказал, что он уже позвонил нескольким знакомым в Москву после начала российского вторжения в Украину.

По его словам, несмотря на личную связь, те разговоры были очень тяжелыми, но во время них, по словам мужчины, важно уметь не терять терпение.

«Я убедился, что мы действительно с разных планет, у нас нет общих точек, точе отсчета», — сказал мужчина.

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