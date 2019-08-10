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На юго-западе Литвы литовцы и поляки провели железнодорожные учения

Фото AB „Lietuvos geležinkeliai»

В пятницу на железнодорожной станции Моцкава, что в Алитусском уезде, на юго-западе Литвы, литовцы и поляки провели учения по подготовке к возможной железнодорожной аварии – отрабатывалось тушение съехавшей с путей и загоревшейся цистерны.  

Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что практические учения с польской компанией Polskie Linie Kolejowe прошли впервые.  

«Наша цель – посмотреть во время учений, как поляки с литовцами работают вместе именно на участке проекта Rail Baltica. Будет перевернута цистерна, одновременно она будет гореть – ее потушат, вернуть на пути. Поляки прибудут по новой колее», – сообщила BNS накануне учений представитель Lietuvos gelezinkeliai по связям с общественностью Юстина Молите. 

В целом в учениях приняли участие около 30 работников. 

Прокладка полотна европейского типа Rail Baltica от полькой границы до ж/д станции Моцкава завершена в июне 2015 года. Всю железнодорожную ветку, которая соединит Хельсинки, Таллин, Ригу, Каунас, Вильнюс и Варшаву планируется завершить к 2026 году.

BNS

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