Число первокурсников в Литовской военной академии в этом году удвоилось

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Министерство обороны сообщает, что, несмотря на сокращение числа выпускников в Литве, количество поступающих в Литовскую военную академию им. генерала Йонаса Жемайтиса увеличилось.

В этом году ряды курсантов Военной академии пополнили 77 человек, среди них 16 девушек. Это самое большое количество первокурсников в академии с 2003 года и почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Курсанты будут учиться в Военной академии по трем программам университетского образования: 27 первокурсников намерены изучать международные отношения, 21 — управление оборонными технологиями, 29 — национальную безопасность и оборону

Выпускники Военной академии через три с половиной года получат первой звание офицера – лейтенанта, им будут вручены дипломы о высшем образовании.

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