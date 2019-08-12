Президент Ирана считает, что действия некоторых государств обостряют региональные проблемы

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Действия некоторых государств, включая США, обостряют и усложняют региональные проблемы. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Деятельность некоторых внерегиональных держав, включая США, в зоне Персидского залива создает угрозу безопасности», — приводятся слова Роухани на его официальном сайте. Политик добавил, что «эти действия усложняют и обостряют региональные проблемы».

Госдепартамент в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры об обеспечении собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД Германии Хайко Маас выступил с заявлением о том, что его страна отказывается от участия в инициированной Вашингтоном коалиции.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

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