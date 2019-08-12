Р. Карбаускис : такого диалога с президентским ведомством не было два с половиной года

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Глава правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис говорит, что рад сотрудничеству с новым президентом Гитанасом Науседой.

По его словам, во времена президентства Дали Грибаускайте такой связи с президентским ведомством не было.

«Я действительно очень рад сотрудничеству с президентским ведомством, с нашим избранным президентом, потому что такого диалога, какой сейчас имеет место между сеймом, президентским ведомством, президентом и правительством, не было эти два с половиной года», – сказал К. Карбаускис журналистам в сейме.

«Если бы диалог имел место два с половиной года, то у нас сегодня было бы намного больше результатов, полезных литовскому обществу. Нынешний президент слышит, дискутирует, диалог очень открытый и, я бы сказал, очень непривычен для нас», – сказал Р. Карбаускис.

Новый президент Г. Науседа за первый месяц работы вернул сейму на доработку четыре закона.

Советник президена Повилас Мачюлис на прошлой неделе сказал журналистам, что множество президентских вето можно объяснить тем, что у него не было возможности выразить свое мнение во время рассмотрения поправок.

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