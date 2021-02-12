Самоуправления должны будут обеспечить объемы тестирования, чтобы ослабить карантин

Самоуправления, желающие получить ослабление карантинных ограничений на своей территории, должны обеспечить определенные объемы профилактического тестирования, чтобы количество новых случаев и положительных тестов отражало объективную ситуацию, заявили члены правительства.
«С данными из самоуправлений пока мы должны быть очень осторожны, потому, что объемы тестирования невелики и даже там, где у нас хороший результат по количеству новых случаев, скажем, в желтой зоне, мы не обаятельно имеем достаточные объемы тестирования, чтобы могли сказать, что жители самоуправления тестируются более или менее универсально», — на совещании министров в пятницу сказала премьер Ингрида Шимоните.
Она добавила, что есть самоуправления, где эти показатели высокие, однако тесты проводятся очень концентрированно, в основном, в очагах заражения и у людей с симптомами, поэтому часть положительных тестов «пропорционально гораздо выше, чем, должно быть, на самом деле».
По словам премьер-министра, в ближайшее время будет корректироваться ситуация с тестами, а самоуправлениям уже даны более широкие возможности профилактического тестирования.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что самоуправления могут надеяться на ослабление карантина только, если обеспечат профилактическое тестирования 1-4% популяции жителей, если показатели все еще будут отвечать предусмотренным в плане ослабления карантинных ограничений.
«Мы ожидаем, что самоуправления для получения определенных решений правительства, должны обеспечить профилактическое тестирование не менее 1% своих жителей. Но не более четырех процентов, так как у лабораторий ограниченные мощности», — разъяснил министр.
На этой неделе правительство утвердило план ослабления карантинных ограничений, который основан на показателе заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. жителей. В Литве этот показатель составляет 288, а процент положительных результатов тестов — 7,7%. По этим результатам Литва находится в рамках второго худшего сценария ограничений из четырех возможных.