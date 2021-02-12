Самоуправления должны будут обеспечить объемы тестирования, чтобы ослабить карантин

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что самоуправления могут надеяться на ослабление карантина только, если обеспечат профилактическое тестирования 1-4% популяции жителей, если показатели все еще будут отвечать предусмотренным в плане ослабления карантинных ограничений.

«Мы ожидаем, что самоуправления для получения определенных решений правительства, должны обеспечить профилактическое тестирование не менее 1% своих жителей. Но не более четырех процентов, так как у лабораторий ограниченные мощности», — разъяснил министр.

На этой неделе правительство утвердило план ослабления карантинных ограничений, который основан на показателе заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. жителей. В Литве этот показатель составляет 288, а процент положительных результатов тестов — 7,7%. По этим результатам Литва находится в рамках второго худшего сценария ограничений из четырех возможных.